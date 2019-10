Stella Pecollo | «Sono fiera di me»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Questa intervista è tratta dal numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 23 ottobre 2019. Siamo una cristalleria, e così forti e fragili insieme che ci passa un niente, tra che splendano le nostre promesse lucenti, e che in un nero sconosciuto si rompano uno a uno tutti i vasi che abbiamo dentro. A(sarà il nome), glielo leggi negli occhi: che il confine tra buio e chiarore è una linea sottile. Che lo è stata, in lei. «Io non ho mai avuto il privilegio della magrezza, e su questo ciandati giù pesanti, intorno a me», racconta oggi che è attrice affermata di serie (Extravergine di Fox), film (è in Gore al fianco di Kevin Spacey, ancora bloccato da Netflix dopo lo scandalo molestie), teatro (nel musical La fabbrica di cioccolato). «Ricordo per esempio l’ora più incubo, da ragazzina. Quella di ginnastica. Quando l’insegnante chiedeva ai due capitani di formare le ...

