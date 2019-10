Sonia Pattarino | ex di U&D | parla dell' addio a Ivan Gonzalez | ' Non mi ha mai amato'

Sonia Pattarino : “Ho lasciato Ivan Gonzalez perché non mi amava” - : Luana Rosato Sonia Pattarino racconta la sua verità sulla fine della storia con Ivan Gonzalez e rivela che l'ex tronista, in realtà, non l'ha mai amata Solo qualche settimana fa, Sonia Pattarino annunciava via social che la sua storia con Ivan Gonzalez si era conclusa. I due, che si sono fidanzati a Uomini e Donne, hanno vissuto insieme alcuni mesi, poi la ex corteggiatrice ha capito che i sentimenti che provava lei non erano ...