Serena Enardu sul single Alessandro | ' Desideravo conoscerlo fuori da Temptation Island'

Giovanni Conversano : "A Serena Enardu piace Alessandro Graziani - è sensibile agli uomini palestrati. Pago? Un signore" : Non accenna a placarsi la polemica a distanza tra Giovanni Conversano e Serena Enardu. Intervistato da Fanpage.it, l'imprenditore leccese ha commentato il falò di confronto tra l'ex compagna e Pago: Pago è stato un signore, è un uomo innamorato. Non avrei mantenuto il suo aplomb, me ne sarei andato dopo tre minuti dall'inizio della prima puntata. Lui le ha perfino dato un’altra possibilità, al di sopra di ogni capacità di recupero. ...

“In quel momento…”. Serena Enardu lo ha confessato dopo Temptation Island : cosa c’è con il tentatore Alessandro : Mercoledì 16 ottobre 2019 si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Ospiti in studio, Serena Enardu e Pago, reduci della recente avventura di Temptation Island Vip 2. La coppia, come è noto, si è detta addio nel lungo confronto al falò dell’ultima puntata e le loro vicende sono state quelle più discusse e seguite dell’intera edizione. dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip Serena Enardu ...

Temptation Island Vip 2019 - Alessandro Graziani : "Serena Enardu? La donna più coraggiosa del villaggio" : Alessandro Graziani, il tentatore che, di fatto, ha alimentato la rottura tra Serena Enardu e Pago, ha rivelato, per la prima volta, ad 'Uomini e Donne Magazine', le proprie considerazioni sulla sua compagna di viaggio, a cui, nell'ultima puntata, ha manifestato il desiderio di volerla conoscere fuori dal contesto televisivo: Serena è stata la donna più coraggiosa del villaggio. Temptation Island ...

Temptation Island Vip 2019 - Serena Enardu : "A Pago auguro di non perdere mai il sorriso" : Dopo il falò di confronto finale, Serena Enardu ha detto definitivamente addio allo storico fidanzato Pago, trovando conforto tra le braccia del single Alessandro Graziani. A distanza di settimane, l'ex tronista, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine' ha spiegato ha svelato il proprio stato d'animo per una scelta sofferta ma inevitabile: Le dico la verità: sono abbastanza frantumata. Da una parte sono triste, perché un rapporto d’amore ...

Serena Enardu e Pago - lei fa una rivelazione : “Ci siamo visti e…” : Serena Enardu confessa: “Io e Pago ci siamo visti e abbiamo pianto come non mai” Temptation Island Vip è terminato. Lunedì prossio andrà in onda ‘un mese dopo’ per vedere come se la sono cavata le coppie che sono rimaste insieme e chi, invece, si è visto tornare da solo a casa dopo magari anni di relazione. Dopo sei anni di amore Serena Enardu e Pago hanno deciso di prendere strade diverse nonostante lui abbia sempre ...

Anticipazioni U&D - in studio Pago e Serena : lui s'innervosisce quando difendono la Enardu : Pago e Serena Enardu si sono ritrovati a Uomini e Donne per il classico confronto previsto al dating-show di Canale 5. Anche in quest'occasione entrambi sono stati protagonisti di un confronto molto serrato. I due ex concorrenti di Temptation Island Vip non sono riusciti a confermare la loro relazione al termine del programma: in particolare, la 43enne sarda si è avvicinata molto al single Alessandro Il cantautore ha dichiarato che aveva deciso ...

Pago e Serena Enardu : i due si sono incontrati ed ecco com’è andata. Succede dopo la fine della loro relazione a Temptation Island Vip : Si parla ancora di loro, parliamo di Pago e Serena Enardu che, dopo il devastante falò di confronto a Temptation Island Vip, registrato circa un mese fa, hanno deciso di rivedersi a Uomini e Donne. Il cantante e l’ex tronista si sono rivisti di fronte al pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi per chiarire quanto è accaduto tra loro una volta spente le telecamere. Pago ha dichiarato di stare meglio e di essersi concentrato su se ...

Temptation Island Vip : nuovo confronto tra Serena Enardu e Pago : Serena Enardu fa mea culpa dopo Temptation Island Vip 2: la confessione E a distanza di pochi giorni dalla fine dell’ultima puntata della nuova edizione di Temptation Island Vip ecco che i due ex fidanzati Pago e Serena Enardu si sono rincontrati tra le quattro mura dello studio di Uomini e Donne durante la registrazione odierna del Trono Classico. Come riportato da IlVicolodelleNews.it, la prima ad entrare in studio è stata Serena Enardu. ...

Serena e Pago dopo Temptation - a UeD difendono la Enardu : lui sbrocca : Serena e Pago news, la coppia ospite a Uomini e Donne dopo Temptation Island Vip: lo scontro Serena e Pago dopo Temptation Island Vip hanno avuto il classico confronto a Uomini e Donne. Sapevamo che sarebbe successo, e forse lo stavamo anche aspettando. Serena e Pago sono stati forse la coppia che tra tutte, ma […] L'articolo Serena e Pago dopo Temptation, a UeD difendono la Enardu: lui sbrocca proviene da Gossip e Tv.

Pago - valanga di insulti a Serena Enardu sotto la ultima foto insieme. Il post : «Ho già pianto abbastanza» : La fine della storia d'amore tra Pago (Pacifico Settembre) e Serena Enardu attorno all'ultimo falò della ormai ex coppia a Temptation Island Vip ha lasciato pochi dubbi nei...

Valanga d’insulti a Serena Enardu dopo Temptation Island Vip : La fine della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu attorno all’ultimo falò a “Temptation Island Vip” ha lasciato pochi dubbi nei telespettatori, che si sono schierati al fianco del cantante. In particolare, moltissimi fan hanno utilizzato l’ultima foto che ritrae Pago e Serena Enardu insieme per manifestare solidarietà all’uomo che si è detto ancora innamorato. Aspre critiche, invece, per l’Enardu accusata di non ...

Temptation Island Vip : Le Parole di Serena Enardu Fanno Infuriare i Fan! : A Temptation Island Vip Serena e Pago si sono detti addio. La coppia durante il falò di confronto non è riuscita a rincontrarsi e Serena ha fatto intendere a Pago, senza dirlo chiaramente di non essere più innamorata di lui . Adesso la Enardu ha rotto il silenzio ma le sue Parole hanno fatto Infuriare i fan. Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago, sono usciti da Temptation Island Vip separati. La coppia dopo sette anni di relazione non ...

Giovanni Conversano : Serena Enardu? Si presenta bene a chi non la conosce : Aveva già avuto modo di commentare il comportamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip durante le prime puntate e, ancora una volta, Giovanni Conversano torna a parlare della ex fidanzata e di Pago. Dopo aver pubblicato un post che recitava “chi nasce tondo non muore quadrato” alla fine del falò di confronto tra Pago e la Enardu, Conversano ha voluto fare chiarezza: “Il post di ieri sera non era riferito a loro, me ne sono stati attribuiti ...

Temptation Island - Serena Enardu replica alle critiche ricevute : 'Meglio il silenzio' : L'ultima e decisiva puntata di Temptation Island Vip 2 ha sancito la rottura tra Serena Enardu e Pago, coppia che stava insieme da ben sette anni. Ad uscire con le ossa rotte dal punto di vista mediatico è stata, però, l'ex tronista di Uomini e donne che è stata duramente accusata dai telespettatori del programma per il suo comportamento tenuto in Sardegna. Il cantante, invece, ha potuto contare sul completo appoggio dei fan del docu-reality ...