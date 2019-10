Come non apparire online su WhatsApp

Superbike - Jonathan Rea sfida Marquez e poi ammette : “non farò Come Valentino Rossi…” : Il campione del mondo della Superbike ha ammesso come Marquez dominerebbe anche nelle derivate di serie, soffermandosi poi su Valentino Rossi Jonathan Rea si è laureato anche quest’anno campione del mondo, allungando la sua striscia di titoli mondiali battendo Alvaro Bautista, autore di un avvio di stagione strabiliante prima di essere battuto dal pilota della Kawasaki. AFP/LaPresse Un successo arrivato contro un rider proveniente ...

Kim Jong-un Come Jon Snow. Ma non è solo propaganda : L’inverno sta arrivando in Nord Corea. Almeno a giudicare dai paesaggi da Barriera che circondano Kim Jong-un, in apparente fuga dagli Estranei. Il leader nordcoreano è stato immortalato in sella a un candido cavallo bianco sulla vetta del Monte Paektu, la cima più alta della Nord Corea e dell’intera penisola, in una serie di scatti che portano alla memoria il Jon Snow, nato dalla penna di George R.R. ...

Come riconoscere le malattie neuromuscolari nei bimbi : i segnali da non trascurare : Accompagnare i genitori italiani a riconoscere i principali segnali delle malattie neuromuscolari e invitarli a sottoporre regolarmente i figli alle visite dei bilanci di salute dal proprio pediatra di famiglia. E’ questo il duplice obiettivo che si pone la seconda fase del progetto PETER PaN (PEdiatria TEerritoriale e Riconoscimento Precoce malattie neuromuscolari) promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Per sensibilizzare ...

Cristiano Ronaldo il migliore di sempre - Mendes non ha dubbi : “supererà Pelè Come miglior marcatore” : L’agente portoghese si è detto convinto del fatto che CR7 supererà il record di gol di Pelè, tagliando questo traguardo con la maglia della Juventus Jorge Mendes non sembra nutrire dubbi sul fatto che Cristiano Ronaldo sia il miglior giocatore della storia del calcio, più dei miti del passato. Marco Alpozzi/LaPresse Una convinzione che l’agente portoghese ha espresso ai microfoni di Tuttosport, sottolineando come anche il ...

Le peggiori truffe online e Come difendersi - non fatevi ingannare! : Si parla spesso di truffe via mail. Quella “del principe nigeriano” ha fatto storia, e nonostante sia entrata nell’immaginario collettivo, c’è ancora qualcuno nel mondo che crede alla storiella del povero principe caduto in disgrazia che ha bisogno di aiuto per trasferire la sua montagna di soldi fuori dal suo Paese. Negli anni i criminali informatici hanno messo a punto truffe ben più sofisticate, che mietono migliaia di ...

De Ligt si interroga : “Perché non benissimo Come lo scorso anno? Forse all’Ajax mi sentivo invincibile” : “Perché non mi sto ripetendo ai livello dello scorso anno? Non lo so, se avessi la risposta potrei aiutare tanti giovani talenti – ha spiegato il centrale della Juventus De Ligt ai microfoni di Fox Sports dopo la vittoria di ieri della sua Olanda in casa della Bielorussia –. Tutto quello che posso fare è continuare a lavorare duramente e fare del mio meglio, cercando di imparare dai miei compagni. Non è un discorso di ...

Non è l'Arena - Daniela Santanchè contro l'ex Br Etro : "Uno scandalo - non è un cittadino Come me" : "Non posso considerarlo un cittadino come me". Daniela Santanchè, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, continua a picchiare duro contro Raimondo Etro, ex membro (pentito) delle Brigate rosse che percepisce il reddito di cittadinanza. Una stortura della legge tipicamente italiana che ind

Sara Tommasi a Live Non è la d’Urso : “Vivevo Come una barbona” : Live Non è la d’Urso, Sara Tommasi torna in tv e parla della sua nuova vita Ospite della puntata di stasera di Live Non è la d’Urso è stata la soubrette Sara Tommasi, che è tornata in tv per parlare della sua nuova vita dopo tutti gli scandali del passato, i video porno girati sotto ricatto, gli spogliarelli in strada e tutto ciò che le provocava il suo bipolarismo. E a proposito del suo periodo buio, ovvero un baratro dal quale ...

Apnee notturne - un sintomo da non sottovalutare : ecco che cosa rischi e Come si combattono : Le Apnee notturne sono spesso un segnale sottovalutato. Consistono in una interruzione della respirazione lunga spesso oltre 10 secondi con conseguente riduzione del livello di ossigeno nel sangue, e possono causare malattie cardio e cerebrovascolari come ictus, ipertensione, fibrillazione atriale,

Roma : Salvini - 'Raggi l'ha ridotta a discarica - non so Come Zingaretti può appoggiarla' : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - "Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c'è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all'opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più"

Non vi dice «ti amo» - ma lo pensa : Come capire un uomo poco comunicativo : Vi domostra attenzioniVi fa dei regali pensatiVi pensaPotete contare su di luiVi capisce con uno sguardo Cerca il contatto Fa qualcosa solo per farvi piacereSiete il suo punto di riferimentoVi supportaNon vi tiene il broncio Vi valorizzaVi guarda spessoC’è chi manda costantemente messaggi dolci. Chi scrive il buongiorno romantico tutti i giorni. Chi dice «ti amo» con molta facilità. E poi, magari, non è così innamorato come sembra perché i ...

«Judy» : Renée Zellweger Come non l’avete mai vista (né sentita) : Se Hollywood fosse un luogo dove comanda la logica, allora il prossimo Oscar per la migliore interpretazione femminile spetterebbe di diritto a Renee Zellweger. In Judy, film diretto dall’inglese Rupert Goold e in arrivo in Italia a dicembre, la ex Bridget Jones sfodera un’interpretazione eccellente. L’attrice non si limita a “impersonare” Judy Garland, la diventa proprio, nel modo in cui si siede a tavola, si versa un ...