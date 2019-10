Calci e pugni a due poliziotti | uomo arrestato a Comiso

Roma - maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo : Calci - pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domenica pomeriggio : calci, pugni e sassi lanciati nella folla che domenica pomeriggio si aggirava in zona Furio Camillo, a due passi dalla fermata della metropolitana. Una maxi-rissa ha coinvolto due gruppi di ragazzi all’incrocio tra via Appia e via Cesare Baronio, a Roma. Sui motivi del scontro al quale hanno partecipato – secondo i testimoni – anche alcuni ragazzi molto giovani indagano i carabinieri, che dovranno provare a ricostruire ...

Calci e pugni a Villa Lazzaroni : maxi rissa tra due comitive di giovanissimi : Roma – Domenica movimentata all’Appio Latino dove è esplosa una grossa rissa fra due gruppi di giovanissimi. Circa venti, le persone coinvolte nelle violenze con i due gruppi che si sono affrontati con Calci, pugni e sassaione. Tante le chiamate giunte al NUE 112 a partire dalle 18 di ieri. Nel dettaglio le due compagini di giovani hanno iniziato la rissa furibonda nella zona di Villa Lazzaroni, per poi affrontarsi sulle strade ...

Evade dai domiciliari e prende a Calci e pugni i poliziotti : preso pregiudicato etiope : Fortemente alterato a causa dell'assunzione di un mix di droghe e alcol, lo straniero, pregiudicato per il reato di rapina e per questo ristretto ai domiciliari, è uscito comunque di casa ed ha molestato i passanti, prima di scagliarsi contro i poliziotti Federico Garau ? Luoghi: Parma

Rapina donna con coltello - poi prende a Calci - pugni e morsi gli agenti : Lo straniero, che aveva appena aggredito una donna con un coltello per Rapinarla, si è scagliato con veemenza contro gli agenti, colpendoli con forti pugni e calci e tentando di morderli. Si tratta di un clandestino ampiamente noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti di polizia Federico Garau ? Luoghi: Rimini

Oristano - violenta la moglie e prende a Calci e pugni le figlie : “Quadro familiare distrutto” : Il 48enne oristanese, è emerso dalle indagini, da anni (i primi episodi risalgono al 2008, l'ultimo a pochi mesi fa) aveva instaurato un regime del terrore a casa sua, dove vivevano la moglie e tre figlie minorenni. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e privata e danneggiamenti.Continua a leggere

Aggredisce l’ex fidanzato e i carabinieri con Calci - pugni e morsi : Aggredisce prima l’ex fidanzato, poi i carabinieri intervenuti. Così la donna, 50 anni, disoccupata, trovata altresì in possesso di droga e di un’arma, è stata arrestata in flagranza di reato. La furia della cinquantenne è esplosa a Besozzo, in provincia di Varese, a seguito di un acceso diverbio con l’ex fidanzato, un imprenditore di 52 anni che, aggredito fisicamente, è stato costretto a chiamare aiuto al fine di riportare la donna alla ...

Aggredisce la fidanzata perché lei era andata a trovarlo a lavoro - la colpisce con Calci e pugni - poi la cosparge di salse e cosa fa dopo è orribile : Un ragazzo di 31 anni Joseph Anthony Castellanos ha un compiuto un gesto orribile nei confronti della propria ragazza. La sua fidanzata, per fargli una sorpresa che pensava fosse gradita, si è presentata al suo posto di lavoro. Ma questa sorpresa ha mandato su tutte le furie Anthony Castellanos che una volta ritornati a casa ha aggredito la ragazza colpendola più volte con calci e pugni. La vendetta di Anthony non è finita con ...

Pestaggio al Cpr - fermati 12 marocchini : tunisino colpito con Calci - pugni e sassi : A finire in manette ben dodici stranieri di nazionalità marocchina: il gruppo ha assalito la vittima, un tunisino, colpendolo con calci, pugni e sassi. Indagini in corso Federico Garau ? Luoghi: Potenza

Trento - donna uccisa a Calci e pugni : fermato il marito : Marco Della Corte Marco Manfrini, marito di Eleonora Perraro, è stato condotto in carcere, l'omicidio è avvenuto nel giardino del bar "Sesto Grado", l'avvocato dell'uomo: "È sconvolto e in stato di choc" Marco Manfrini, marito di Eleonora Perraro, non sa dare una risposta circa la tragica fine della moglie, morta a Nago-Torbole (Trento). L'autopsia ha reso noto come la 43enne sia deceduta a causa delle numerose percosse subite. Marco ...

Calci e pugni tra ragazzine : rissa choc sul lungomare di Genova. La gente filma e ride - ma non interviene : Schiaffi, Calci, pugni. Sono volate scarpe coi tacchi utilizzate per colpirsi a vicenda. Cassonetti della spazzatura ribaltati. Una rissa choc avvenuta sul lungomare Lombardo di Genova. Una...

Torino - pusher prendono a Calci e pugni i poliziotti durante un controllo antidroga : Gli spacciatori hanno aggredito gli agenti per avere modo di gettare della cocaina nel gabinetto: non sono però riusciti nel loro intento.Continua a leggere

Picchiata e abusata dal compagno per un anno : Calci e pugni anche ai gatti per sottometterla : Il calvario della giovane si è concluso solo con l'arresto del suo fidanzato e compagno di 28 anni, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, percosse e maltrattamento di animali.\\Vessazioni di natura psicologica, percosse, maltrattamenti continui ed infine anche abusi sessuali. È quanto è stata costretta a subire per oltre ...

Calci e pugni a cassiera supermercato dopo aver rubato prodotti : arrestata : Roma – Un Carabiniere della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato una 39enne, nata in Svezia, senza fissa dimora in Italia e gia’ nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria. Ieri pomeriggio, la donna e’ entrata in un supermercato in via Barberini e dopo aver rubato diversi prodotti, prelevandoli dagli scaffali e nascondendoli nel suo zaino, ha ...

NAPOLI - DOTTORESSA PRESA A Calci E PUGNI : NASO ROTTO/ 'Schifata - ma niente paura' : NAPOLI, DOTTORESSA aggredita al San Giovanni Bosco: Adelina Laprovitera PRESA a CALCI e PUGNI dalla madre di una paziente, le sue parole.