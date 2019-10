SCUOLA Due studentesse | 16 anni | | non vi chiediamo di farci votare | ma di ascoltarci

Le due verità di Fioramonti sulla SCUOLA italiana : Il tanto bistrattato ministro Fioramonti, con due sole righe di intervista a Repubblica, è riuscito a rivelare altrettante verità inconfessate sul sistema dell’istruzione italiano. “Di certo non può bastare una laurea per diventare insegnanti: serve essere formati”. La prima verità è dunque che il c

SCUOLA - 60mila assunti entro due anni : tutte le novità : Il decreto legge sulla Scuola, il primo dell'era Fioramonti, che approda oggi pomeriggio in Cdm prevede, almeno stando alle ultimissime bozze, una serie di novità anche per presidi, ex Lsu, ispettori

Bambini picchiati a SCUOLA di religione - due imam arrestati in Veneto : Non solo a Padova, ma anche a Treviso. Nel giro di pochi giorni due imam operativi in Veneto sono finiti agli arresti perché accusati di aver picchiato gli alunni delle scuole islamiche che non riuscivano a imparare a memoria le “sure” del Corano. Il primo caso si è verificato pochi giorni fa nella moschea del popoloso quartiere padovano dell’Arcella, con l’arresto del bengalese Hossain Shahadat, di 23 anni. Adesso è finito ai ...

Torino - minacciano compagna di SCUOLA : “Pagaci la pizza o diffondiamo la tua foto osè”. Due ventenni a processo per ricatto sessuale : Costretta a svolgere compiti a casa e a pagare pizze sotto minaccia: se non lo avesse fatto, sarebbe stata diffusa la sua foto a luci rosse, salvata nel telefono di uno dei due ricattatori. Per questa vicenda sono finiti al processo due ragazzi di vent’anni, con l’accusa di avere sottoposto una compagna di scuola a un ricatto sessuale. La causa è cominciata la mattina del 3 ottobre davanti al giudice Federica Gallone. I due imputati sono ...

Studente pestato da due compagni di SCUOLA - batte la testa e muore a 13 anni : Una lite a scuola, il pugno sul volto e il dramma. Diego è morto a 13 anni per aver sbattuto la testa contro un pilastro di cemento durante un pestaggio messo in atto da due compagni di...

Bimbo di 11 anni muore a SCUOLA dopo aver mangiato un biscotto preparato da due compagne - era avvelenato : In Brasile un bambino di 11 anni è morto a scuola dopo aver mangiato un biscotto. Il tragico evento si è verificato in un quartiere alla periferia di Recife. Il Bimbo ha accettato di assaggiare un biscotto preparato da due alunne dell’istituto rispettivamente di 13 e 14 anni. Nel biscotto le ragazzine avevano appositamente iniettato un forte veleno. Le ragazzine, subito intercettate dalle forze del’ordine, hanno ammesso ...

Bocciato due volte - la SCUOLA gli vieta l’ingresso : la madre di un 13enne chiama i carabinieri : E’ successo in provincia di Chieti. Il legale della famiglia ha sporto denuncia e segnalato il caso al ministero dell’Istruzione

Cina - attacco a una SCUOLA elementare : uccisi otto bambini e feriti altri due. Fermato il presunto omicida : è un uomo di 40 anni : Morti durante il loro primo giorno di scuola elementare. È quanto successo ieri a Chaoyangpo, nella provincia cinese di Hubei, dove un uomo di 40 anni armato di coltello è entrato in una classe uccidendo otto bambini e ferendone altri due. A riferirlo è la polizia locale che però non dà ulteriori dettagli. Ancora da chiarire, quindi, le modalità dell’attacco e la gravità dei feriti. Il presunto omicida, di cognome Yu, è stato subito ...