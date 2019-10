Roma | Oggi a question time Camera Lamorgese su rifiuti e scioglimento Consiglio

Roma : Salvini - 'Raggi l'ha ridotta a discarica - non so come Zingaretti può appoggiarla' : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - "Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c'è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all'opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più"

Roma : Salvini - ‘Raggi l’ha ridotta a discarica - non so come Zingaretti può appoggiarla’ : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c’è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all’opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più”. Lo ha sottolineato Matteo Salvini durante un comizio a Foligno.“Ma la Raggi, anche se stesse lì 60 anni, ...

Demiral e Under - giocatori di Juventus e Roma - appoggiano l'attacco turco in Siria : l'attacco turco in Siria, iniziato mercoledì 9 ottobre, continua a suscitare polemiche. Stavolta, però, le critiche non investono direttamente Erdogan (presidente turco) ma Demiral e Under, giocatori turchi e rispettivamente difensore della Juventus e centrocampista della Roma. La motivazione? Aver appoggiato, attraverso i loro profili Twitter, l'attacco turco. Il primo a esporsi è stato Demiral, seguito poi da Under Il primo endorsement è ...

Zeman rifila la stoccata : “oggi è la Roma di nessuno” - bordate anche a Pallotta ed alla Lazio : “La Roma senza Totti è di nessuno. Pallotta non c’è”. Sono le dichiarazioni di Zdenek Zeman in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. “Totti ha dovuto dire basta perché lo utilizzavano solo a scopo pubblicitario. È triste che sia finita così perché per anni è stata la Roma di Totti. Oggi è la Roma di nessuno: il presidente non si sa dove sia. Chi la rappresenta? A Francesco auguro di trovare ...

Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

Cultura - Roma : oggi ingresso gratuito nei musei per i residenti : oggi, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, consente di scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito a esclusione ...

Virtus Roma-Cremona oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : Mezzogiorno di fuoco in arrivo al Palazzo dello Sport, dove la Virtus Roma affronta la Vanoli Cremona in uno dei due anticipi mattutini della terza di campionato. La formazione capitolina deve riscattare un inizio non esattamente bellissimo: dopo la sconfitta a Bologna contro l’altra Virtus è arrivato il pesante KO interno contro Brindisi. Cremona viene da quello che, di fatto, è stato il suo esordio in campionato domenica scorsa (alla ...

Rifiuti : Salvini - 'oggi a Roma per incontrare mamme e bambini fuori dalle scuole' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio sarò a Roma ad incontrare delle mamme all'uscita da scuola dei loro bimbi, perchè ci sono Rifiuti ovunque e roghi tossici, una situazione di allarme ambientale lanciata dai medici, dai presidi, dagli insegnanti e dalle mamme che merita tutta l'attenzione d

Rifiuti : Salvini - ‘oggi a Roma per incontrare mamme e bambini fuori dalle scuole’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi pomeriggio sarò a Roma ad incontrare delle mamme all’uscita da scuola dei loro bimbi, perchè ci sono Rifiuti ovunque e roghi tossici, una situazione di allarme ambientale lanciata dai medici, dai presidi, dagli insegnanti e dalle mamme che merita tutta l’attenzione del mondo”. Lo ha annunciato Matteo Salvini, ospite di ‘Agorà’, su Raitre. L'articolo Rifiuti: Salvini, ...

Rifiuti : Salvini - ‘oggi a Roma per incontrare mamme e bambini fuori dalle scuole’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi pomeriggio sarò a Roma ad incontrare delle mamme all’uscita da scuola dei loro bimbi, perchè ci sono Rifiuti ovunque e roghi tossici, una situazione di allarme ambientale lanciata dai medici, dai presidi, dagli insegnanti e dalle mamme che merita tutta l’attenzione del mondo”. Lo ha annunciato Matteo Salvini, ospite di ‘Agorà’, su Raitre. L'articolo Rifiuti: ...

Wolfsberg-Roma Oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : La seconda gara della fase a gironi di Europa League 2019-20 sta per prendere il via e la Roma è attesa alla trasferta asutriaca dove questa sera alle ore 18.55 affronterà in trasferta ?il Wolfsberger. Il CT Fonseca attua un leggero turnover, con delle piccole novità che andranno ad interesasare soprattutto la fase offensiva, che dovrebbe essere affidata all’argentino Javier Pastore e al croato Nikola Kalinic. Gli austriaci di mister ...

Presentata oggi a Roma la XVII edizione di Alice nella Città : Si svolgerà a Roma dal 17 al 27 ottobre 2019, nel quadro della Festa del Cinema, la XVII edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MIBACT, del Comune di Roma che anche quest’anno garantirà il trasporto scolastico dei bambini del secondo ciclo elementare, e grazie a TIMVISION ...

Roma - è piena emergenza : davanti Fonseca ha gli uomini contati - come giocherebbe la squadra ad oggi : Chissà a quali divinità, in questo momento, il tecnico della Roma Paulo Fonseca si starà rivolgendo. Chissà quale tipo di aiuto vorrebbe per evitare la moria di infortuni che sta affliggendo i suoi calciatori. Zappacosta poco dopo l’arrivo, poi Under, Spinazzola, Pellegrini e adesso Mkhitaryan. Tanta sfortuna per l’allenatore portoghese che, a parte il passo falso casalingo contro l’Atalanta, sta facendo bene con i ...

Lecce-Roma Oggi su DAZN - orario d’inizio e come vederla anche in tv su SKY. Le probabili formazioni : Nel programma della sesta giornata di Serie A c’è Lecce-Roma che si giocherà alle 15.00 allo Stadio Via del Mare dedicato a Ettore Giardiniero, ex sindaco della città pugliese. I salentini di Fabio Liverani sono reduci dal successo esterno di mercoledì sera sulla SPAL, il secondo consecutivo dopo quello sul Torino, mentre lo stesso giorno ma due ore prima i giallorossi di Paulo Fonseca hanno perso in casa con l’Atalanta, loro prima ...