Quando Mihajlovic | a cena con Sarri | volle mettere la senape sulla bistecca fiorentina

Malattia Mihajlovic – I racconti delle figlie Viktorija e Virginia : “ Quando da piccola mi chiedevano di cosa avessi paura rispondevo ‘che mio padre si ammali'” : Le figlie di Sinisa Mihajlovic ospiti nella prima puntata di Verissimo: i racconti di Viktorija e Virginia dopo aver scoperto la Malattia del padre La storia di Sinisa Mihajlovic ha colpito tutto il mondo del calcio e non solo. L’allenatore serbo, ormai qualche mese fa, ha annunciato di avere scoperto di avere la leucemia e nonostante il momento difficile e le cure, non ha voluto lasciare i suoi ragazzi del Bologna nelle prime due ...

Malattia Mihajlovic - il racconto da brividi delle figlie : “Quando l’abbiamo saputo eravamo in Sardegna…” : “E’ stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi”. Le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, parlano per la prima volta in esclusiva a ...