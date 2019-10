NBA – Houston Rockets | l’infortunio al piede di Gerald Green è più grave del previsto

Il campione di basket NBA LeBron James ha criticato il dirigente degli Houston Rockets che aveva appoggiato le proteste di Hong Kong : LeBron James, uno dei più forti giocatori di sempre di basket NBA, oggi ai Los Angeles Lakers, è intervenuto su una questione di cui si parla da giorni negli Stati Uniti e che ha già avuto conseguenze molto rilevanti sul

Caso Houston Rockets-Cina - tensione alle stelle : oscurate le partite preseason NBA : Il Caso non accenna a sgonfiarsi: alta tensione tra Cina e NBA, match oscurati Non sembra trovre tregua l’infuocata situazione che è nata tra Cina e NBA a causa di un tweet del generale manager degli Houston Rockets. Morey si è espresso a favore delle proteste di Hong Kong, innescando un Caso che non sembra volersi sgonfiare. La tensione è infatti alle stelle: le due partite di preseason tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets in ...

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni del general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, commissioner della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso da mesi a Hong

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, che è a capo della NBA, la principale lega di basket degli Stati Uniti, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso in

Caso Houston Rockets-Cina - interviene Adam Silver : “l’NBA difende la libertà d’espressione di Daryl Morey” : Adam Silver interviene sulla questione Houston Rockets-Cina: il commissioner NBA difende la libertà d’espressione di Daryl Morey Nelle ultime ore gli Houston Rockets sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica. Un tweet del gm Daryl Morey a sostegno delle proteste di Hong Kong ha fatto infuriare la Cina che, di tutta risposta, ha tagliato ogni partnership sportiva con la franchigia texana. Morey ha chiesto scusa e ...

Caso Houston Rockets-Cina - arrivano le scuse dell’NBA : “le parole di Daryl Morey non rappresentano la Lega” : Il tweet di Daryl Morey fa infuriare la Cina: la lega NBA prende le distanze dal gm degli Houston Rockets Un Tweet infelice, dal quale l’NBA prende le distanze. Il GM Daryl Morey ha appoggiato su Twitter le proteste di Hong Kong, facendo infuriare la Cina e i fan NBA cinesi. L’NBA è intervenuta in prima persona scusandosi con i propri fan asiatici attraverso un comunicato ufficiale nel quale la lega si distanzia dalle parole di ...

NBA – Houston Rockets - Daryl Morey fa un passo indietro : “il mio tweet non voleva offendere la Cina e i fan cinesi” : Daryl Morey corregge il tiro dopo il tweet che ha fatto infuriare i fan cinesi: il gm degli Houston Rockets si scusa con la Cina Nei giorni scorsi Daryl Morey ha fatto infuriare i fan cinesi degli Houston Rockets con un tweet particolare. Il gm della franchigia texana ha appoggiato le proteste di Hong Kong, scatenando la rabbia della lega di pallacanestro cinese e quella dei fan. Nelle ultime ore è arrivato il dietro front di Morey: “non ...

Mercato NBA – Ryan Anderson è un nuovo giocatore degli Houston Rockets : Ryan Anderson ritorna in Texas: l’ala grande ex Miami Heat si accasa agli Houston Rockets dopo il biennio 2016-2018 Gli Houston Rockets puntellano il proprio roster con una vecchia conoscenza. Fa il suo ritorno in Texas Ryan Anderson che, nel bienno 2016-2018, aveva già indossato la casacca della franchigia di Houston. Anderson in carriera ha vestito anche le maglie di Nets, Magic e Pelicans prima di approdare a Houston, mentre ...