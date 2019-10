Lieve malore per Salvini | subito dimesso

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il leader della Lega stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi quando ha avuto unche gli è stato successivamente diagnosticato come una colica all’ospedale di Monfalcone (Gorizia)

TgLa7 : #Trieste: #Salvini assente ai funerali agenti per lieve malore - Agenzia_Ansa : Lieve malore per @matteosalvinimi, portato in ospedale e poi dimesso. Stava andando a Trieste per il funerale dei d… - RaiNews : Trieste, Salvini ha accusato un lieve malore. Non è stato necessario il ricovero ed è stato dimesso. Non ha potuto… -