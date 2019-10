Extra Factor 2019 Pilar Fogliati e Achille Lauro nuovi conduttori

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)cambia veste,dopo i Live di Xdal 24 ottobre C’è aria di novità in casa Xe se la giuria è già stata rinnovata quasi completamente con gli arrivi di Samuel (qui i suoi Gruppi), Malika Ayane (qui gli Under Uomini) e Sfera Ebbasta (le sue Under Donna) ad affiancare Mara Maionchi (che avrà tra le mani gli Over), così come il Daily che avrà Luna la concorrente dello scorso anno alla guida (leggi qui), anche l’si prepara a cambiare. Come riporta La Repubblica nell’edizione del 16 ottobre come cappello, inserita quasi per caso, dell’intervista al recente fenomeno web e attrice, saranno proprioa condurre l’. L’appuntamento in onda dal 24 ottobre su Sky Uno dopo i Live di X, cambia quindi ...

BiagioLaPerna : RT @ilGioMB: @alecattelan VERO che Biagio sarà ad extra factor???? #XFactor #xf13 - simonaderosa2 : @PaolaMaiurino Nessuno! In altri tempi alcuni sarebbero andati ad Extra Factor! - xdarashx : RT @ilGioMB: @alecattelan VERO che Biagio sarà ad extra factor???? #XFactor #xf13 -