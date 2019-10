Ecologia integrale | ora il Papa chiede perdono alla terra

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Francesco Boezi L'ultimo libro delindica una strada per l'umanità, che deve pentirsi di quanto fatto al Creato sino a questo momento. Ma la svolta è possibile Se i tradizionalisti e i conservatori temono che l'ambientalismo possa divenire la religione maggioritaria del secolo, con il culto della "madre" e il ritorno al panteismo,Francesco è sicuro che l'debba far parte della priorità. Vale per quelle politiche dei governanti, ma pure per quelle pastorali della Chiesa cattolica. Il Sinodo panamazzonico è l'apripista di questa fase, non il compimento. Died ecologismi si parlerà ancora. Se non altro perché il nuovo libro del pontefice argentino è intitolato proprio "Nostra Madre". Un' opera che costituisce il naturale seguito dell'enciclica Laudato Sì. Qualche passaggio della nuova fatica libraria di Jorge Mario Bergoglio è ...

vaticannews_it : #7Ottobre #SinodoAmazonico #PapaFrancesco Guarda il video dell'apertura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vesc… - FOCSIV : Oggi alle h.14 vi aspettiamo a #Roma in Sala Marconi @vaticannews_it al panel di Esperti e Giornalisti su come comu… - romi_andrio : RT @MariaGraziaFMA: ????'Nell’ecologia integrale come paradigma di futuro, tutto è connesso. Non rispettare la terra ?? è non rispettare le… -