Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)renon è certo facile. Lo svedese è un calciatore unico. Ma c’è chi è riuscito ad avvicinarsi all’attaccante dei Los Angeles Galaxy con una delle sue giocate più celebri: il. Si tratta del difensore della, che durante l’amichevole contro la Pro Vercelli, vinta dai piemontesi per 1-2, si è inventato un’acrobazia degna del miglior. Per un gol così solo. VIDEO –>con ilL'articolo: ilè daVIDEO CalcioWeb.

CalcioWeb : #Cremonese, Antonio #Caracciolo imita Ibrahimovic: il colpo dello scorpione è da applausi [VIDEO] - tomdiienno : RT @CFclassics: #OnThisDay photo from Italian Primavera match, 1974. Juventus vs Cremonese. Paolo Rossi vs Antonio Cabrini. - andreszamudiofc : RT @CFclassics: #OnThisDay photo from Italian Primavera match, 1974. Juventus vs Cremonese. Paolo Rossi vs Antonio Cabrini. -