Abusi sui bambini e inni a Hitler e all’Isis | la chat dell’orrore dei ragazzini annoiati

Abusi sessuali sui “chierichetti del Papa” - il Vaticano chiede il processo per due preti : Il Promotore di giustizia del tribunale Vaticano ha chiesto il rinvio a giudizio di don Gabriele Martinelli con l'accusa di Abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel Preseminario San Pio X, e di don Enrico Radice, rettore del Preseminario all'epoca dei fatti, con l'accusa di favoreggiamento. Il rinvio a giudizio è stato possibile in virtù di un apposito provvedimento di papa Francesco.Continua a leggere

Forteto - Regione Toscana rinuncia a chiedere risarcimenti alla coop teatro degli Abusi sui minori : “Causa solo ai coinvolti nel processo” : Non è una resa ma poco ci manca. La Regione Toscana rinuncerà a chiedere i risarcimenti alla cooperativa il Forteto, la comunità di Vicchio (Firenze) fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e conosciuta per essere stata il luogo di soprusi e violenze sessuali nei confronti di minorenni. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha deciso di non chiedere il risarcimento dopo le polemiche delle ultime settimane poiché, ...

Presunti Abusi sui figli durante vacanza in Spagna : arrestati un savonese e uno svizzero : Una tristissima vicenda di Presunti abusi su minori arriva questa volta dalla provincia di Savona, in Liguria, dove nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari a carico di un uomo del posto, il quale è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla Polizia spagnola. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto in questione si era recato ...