Whirlpool | Conte | ‘nessun passo avanti | faremo tutto il possibile’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Stamattina abbiamo incontrato i vertici con il ministro Stefano Patuanelli ma posso anticipare che non c’è stato nessun” ma “il possibile per assicurare un futuro a queste 400 famiglie” nel “loro quartiere a San Giovanni a Napoli”. Ad affermarlo è stato il premier Giuseppeparlando a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia.L'articolo, ‘nessunil possibile’** CalcioWeb.

ottopagine : Conte: la Whirlpool chiude prospettiva di dialogo #Napoli - SecolodItalia1 : Whirlpool, l’azienda umilia il governo: al tavolo con Conte dice “no” a tutto - alanewsitaly : Whirlpool, Conte: 'Da azienda nessun passo avanti' -