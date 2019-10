Whirlpool | A Napoli stop alle attività dal primo novembre I lavoratori

Whirlpool a Napoli - è finita : esplode la rabbia degli operai : Una mattinata di caos sul bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il bivio con la A1 Milano-Napoli. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni all'altezza del km 4 per una manifestazione...

Nessuna intesa su Whirlpool - Patuanelli : "Azienda determinata a vendere Napoli". I lavoratori occupano l'autostrada : Nessuna intesa tra Whirlpool e il governo sulla cessione dello stabilimento di Napoli. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha definito surreale il comportamento dell’azienda. ”È surreale che ci sieda al tavolo conil presidente del Consiglio nella stessa posizione di tre settimane fa”, ha affermato il titolare del Mise. “La procedura può essere ritirata e ci può essere ...

Whirlpool : Palombella - ‘non ci arrendiamo - avanti lotta contro chiusura Napoli’ : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – “Questo atteggiamento ostinato, aggressivo e irrispettoso di Whirlpool nei confronti dei lavoratori di Napoli e del governo italiano è intollerabile e siamo pronti a ogni mobilitazione per scongiurare la chiusura mascherata da cessione dello stabilimento napoletano”. Così Rocco Palombella, segretario generale Uilm, dopo aver appreso dell’esito negativo dell’incontro di stamattina ...

Whirlpool - ancora stallo per sede Napoli : 11.56 Dopo l'incontro con i vertici italiani Whirlpool, il ministro dello Sviluppo economico ribadisce che per il governo "è fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirlpool. E' evidente che è una crisi industriale che deve essere trattata dal governo; decideremo nelle prossime ore e giorni i passi da fare". Mentre l'azienda "continua a proporre una cessione verso l'ignoto",il governo "se il problema è il prodotto, propone di cambiarlo. ...

Napoli - lavoratori Whirlpool in corteo : 10.39 corteo dei lavoratori Whirlpool di Napoli, dallo stabilimento di via Argine a piazza Garibaldi. "Non accettiamo riconversioni", dicono gli operai, che si appellano al premier Conte in vista del tavolo con l'azienda previsto per il prossimo martedì. I lavoratori chiedono a Conte di far "rispettare il piano, le leggi italiane e la Costituzione. La Whirlpool non può strappare un accordo ad un tavolo ministeriale e scendere a compromessi con ...

Napoli - Whirlpool stoppa la vendita Si tratta solo fino al 31 ottobre : Whirlpool blocca la cessione dello stabilimento di Napoli che produce lavatrici ed pronta a sedersi nuovamente al tavolo con il governo. La discesa in campo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha portato il tavolo di crisi Segui su affaritaliani.it

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Per noi Whirlpool deve rimanere a Napoli a fare lavatrici". Così Francesca Re David, segretario generale Fiom, lo ribadisce al tavolo con il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli.

Whirlpool - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

Whirlpool Napoli - operai in sciopero : "Produzione bloccata" : Luca Sablone Circa 1500 lavoratori in piazza Roma. I sindacati insorgono: "Bisogna dire basta alle multinazionali che vanno dove vogliono e lasciano il deserto" Pullman da Campania, Toscana e Marche: circa 1500 le adesioni registrate allo sciopero proclamato da Fiom, Uilm e Fim contro la decisione di cedere lo stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli. Alcuni lavoratori stanno sfilando innalzando lavatrici con il crocifisso, per ...

Circa 1500 adesioni registrate: pullman da Campania, Toscana e Marche. I sindacati si rivolgono al premier Conte: "Ci aspettiamo che sia preso un impegno" Circa 1500 adesioni registrate: pullman da Campania, Toscana e Marche.

Vertenza Whirlpool Napoli - lavoratori in piazza a Roma : in corteo il "funerale della lavatrice" : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini. Incontro al Mise

Vertenza Whirlpool Napoli - lavoratori in piazza a Roma : sfilano lavatrici con lumini e crocifisso : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini. Incontro al Mise

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – "Pieno sostegno della Cisl alla mobilitazione di oggi dei lavoratori della Whirlpool. Il Governo ai massimi livelli deve intervenire per riaprire la trattativa e far rispettare gli impegni all'azienda. Napoli non può perdere quella produzione industriale ed i posti di lavoro". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.