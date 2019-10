Sicilia : Settimana Protezione civile - incontri in prefettura Palermo : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Proseguono, a Palermo, le iniziative per la 'Settimana Nazionale della Protezione civile' (13-20 ottobre), promossa dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della Protezione civile, sul

Sicilia : Settimana Protezione civile - incontri in prefettura Palermo : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Proseguono, a Palermo, le iniziative per la ‘Settimana Nazionale della Protezione civile’ (13-20 ottobre), promossa dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della Protezione civile, sulla riduzione dei rischi e sulla conoscenza delle diverse articolazioni del Servizio nazionale di Protezione ...

Sicilia : Settimana Protezione civile - incontri in prefettura Palermo (2) : (Adnkronos) – Alle 10, nella Sala Dalla Chiesa, le autorità locali della Protezione civile incontreranno i sindaci per dialogare sul tema della prevenzione e alle 10.30 gli studenti incontreranno la Protezione civile. Coinvolti gli alunni di sette istituti della città. Venerdì 18 ottobre, alle 10.30, il prefetto Antonella De Miro incontrerà presso l’Istituto comprensivo statale L. Capuana una delegazione di studenti coinvolti ...