Si corre ai ripari coi Samsung Galaxy S9 e Note 8 per la sicurezza oggi 15 ottobre

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Sono segnali estremamente importanti quelli che stanno arrivando15per quanto riguarda ilS9 ed il8. Il produttore coreano, secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, avrebbe dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di, dando conferma nel primo caso alle segnalazioni che ho condiviso con voi pochi giorni fa. Proviamo dunque a capire come stiano le cose, secondo quanto raccolto questo martedì. Situazione sbloccata in Italia per ilS9 Partiamo da un modello che sta facendo rumore in Italia. Proprio in queste ore, infatti, arrivano segnalazioni da parte dei possessori di unS9 brandizzato Vodafone. Diversi utenti, infatti, stanno parlando della patch di, il cui compito dovrebbe essere quello di farci mettere alle spalle una pericolosa vulnerabilità che, in questa serie di ...

