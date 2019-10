Ma vi ricordate qualche mese fa quando eravamo CHIARAMENTE sotto il fascismo?

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 15 ottobre 2019) Stavo lavando i piattiil dito mi s’è incastrato su un rimasuglio di sugo e all’improvviso sono stato colto da una folgorazione: che fine ha fatto il regime di cui tutti parlavanofa? Me lo ricordo, era imminente. Lo si sentiva da ogni parte; innumerevoli episodi di razzismo e violenza, palese prodromo alla formazione di milizie in camicia nera. Parate di neofascisti che conquistavano e accerchiavano le città. Gente che sulla mia pagina dichiarava con lacrime di rabbia (giuro) di togliere il like alla pagina perché mi aveva bollato come filogovernativo, ergo mi avrebbe dovuto fucilare alla schiena entro pochi mesi. Già andavano formandosi liste di proscrizione per giornalisti da deportare, ogni giorno testate autorevolissime avvertivano l’arrivo della dittatura. Il fascistometro ci aveva avvisati, il Papeete era la nuova marcia su Roma, Salvini il DVUCIE redivivo ...

