“La Scienza per la Protezione Civile” | domani a Napoli una giornata dedicata a numerose e

Il Ministro Fioramonti a Trieste per l’inaugurazione della nuova nave oceanografica : “La ricerca e la scienza sono il segreto del successo” : “Oggi a Trieste ho avuto l’onore di inaugurare la nuova nave oceanografica da ricerca “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale, in occasione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto all’ottava edizione“: lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, ...