Afghanistan : al Centro maternità di Emergency ad Anabah più di 600 parti al mese (2) : (Adnkronos) – La ricerca non può rendere conto di quelle donne che non sono riuscite ad accedere alle cure ostetriche, ma mostra nelle parole di quelle che ce l’hanno fatta come alcune caratteristiche del Centro di maternità di Emergency lo abbiano reso più accessibile alle donne e accettabile agli occhi di tutta la popolazione.” Fabrizio Foschini, ricercatore dell’ Afghanistan Analysts Network Quando Emergency ha ...

Afghanistan : al Centro maternità di Emergency ad Anabah più di 600 parti al mese (3) : (Adnkronos) – L’esperienza del Centro di maternità di Anabah, inoltre, rafforza l’idea presentata dalle Nazioni Unite nel documento ‘Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities”, pubblicato dall’OMS nel 2016, che le strategie per ridurre i tassi di mortalità materna e neonatale debbano concentrarsi sulla qualità dell’assistenza sanitaria e non solo sulla solo ...