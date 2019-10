Si spacciava per religioso per vendere gadget agli anziani

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Giovanni Vasso Smascherato da un'anziana di Tramonti, in costiera amalfitana. L'uomo, che asseriva di appartenere a organizzazioni religiose, è stato denunciato Siper ecclesiastico per tentare di rifilare a caro prezzo un cofanetto direligiosi a un’anziana. La donna, però, riesce a mettersi in contatto con il parroco e smaschera un 35enne napoletano. È accaduto a Tramonti, in costiera amalfitana. La signora era stata contattata dall’uomo che, spacciandosi per uomo legato alla Chiesa ed evocando l’autorità di un’organizzazione religiosa a cui diceva di appartenere, voleva venderle alcuni articoli sfruttando la devozione e la buona fede dell’anziana. Ma la donna non ha abboccato alle profferte del sedicentee ha chiesto subito lumi al parroco del paese. Appurato il raggiro, la signora e il prete hanno riferito tutto ai carabinieri che ...

