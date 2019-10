Fortnite - The End | scomparsi tutti i tweet dall' account ufficiale di Epic Fortnite 2

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'evento della Stagione 10 disi è concluso ponendo fine a un'era, mentre l'Twitterha cancellato tutta la sua storia aggiungendo strani numeri intorno al buco nero che si è formato dopo The End.Con la fine dell'evento della Stagione 10 ditermina la prima fase del gioco. È lecito ritenere che potremmo ottenereChapter 2 prossimamente. L'intera community dista aspettando con il fiato sospeso per capire cosa succederà ora.sta anche aumentando i dubbi e la confusione con l'eliminazione disull'.Leggi altro...

