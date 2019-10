Fortnite scompare nel nulla e riscrive la storia - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Come sempre, lasi ripete. Dopo la pesante riduzione dell'interesse mediatico attorno a: Battle Royale, complice l'esordio di un World of Warcraft Classic volenteroso di prendersi le classifiche dell'intrattenimento digitale, Epic Games è tornata con prepotenza al centro del palcoscenico internazionale. E lo ha fatto attraverso un evento, La Fine, che ha polverizzato qualsiasi record mai registrato nei confini del medium, radunando più di 7 milioni di giocatori davanti allo schermo e mandando in tilt colossi come Twitch e YouTube.Alle ore 20 italiane, infatti, i combattenti impegnati nella battaglia reale si sono trovati di fronte ad uno spettacolo incredibile: un assolo di violino ha scandito il lancio di numerosi missili che, uno dopo l'altro, hanno attraversato i cieli della celebre isola ricordando una folle esibizione delle frecce tricolore, per poi provocare una ...

