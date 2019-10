Ecco degli utili consigli per proteggervi dalle truffe online più pericolose

Celebrazioni colombiane - premio alla città di Columbus. Ecco i nomi degli ambasciatori di Genova : Prima di iniziare la cerimonia, il sindaco Bucci e il governatore della Liguria Toti hanno consegnato la medaglia di Genova ad Ati Demolitori per l'opera di demolizione dei resti del Morandi. Tra i premitati dal comitato dei talenti anche la giornalista del Secolo XIX Elena Nieddu

Dai premi senza tasse alle multe : Ecco come funzionerà la lotteria degli scontrini : Nello schema del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio la norma che esclude l’applicazione di imposte sui premi della lotteria degli scontrini da 50mila, 30mila e 10 mila euro per le estrazioni mensili e sulla maxivincita da 1 milione per l’estrazione di fine anno

Il Nobel per la fisica alla scoperta degli esopianeti : Ecco cosa c’è da sapere : (Illustrazione: Mark Ward/Getty Images) Uno che non dovrebbe esistere. Un altro che è una super-Terra. Uno che contiene acqua. Se da diverso tempo qui su Wired non facciamo altro che proporvi notizie a tema esopianeti, lasciateci dire che forse ci avevamo visto giusto: l’Accademia reale svedese delle scienze ha infatti appena assegnato il premio Nobel per la fisica del 2019 a James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz proprio per le loro ...

Samsung rimodula la lista degli aggiornamenti per i suoi smartphone : Ecco che cosa cambia : La lista di aggiornamenti di sicurezza di Samsung mostrano diversi cambiamenti L'articolo Samsung rimodula la lista degli aggiornamenti per i suoi smartphone: ecco che cosa cambia proviene da TuttoAndroid.

Clima - Ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Meteo - ottobre sarà un mese di grandi piogge : Eccola tendenza degli estremi : ottobre sarà un mese molto piovoso. L'arrivo dell'autunno porta le prime perturbazioni ma il mese di ottobre del 2019 pare che le piogge saranno particolarmente intense e che gli...

Carlo De Benedetti - conto in rosso per la crisi : crollo degli utili - Ecco le cifre : Anche Carlo De Benedetti risente della crisi. Il difficile 2018 dei mercati finanziari ha pesato anche sulle due società inglesi dell'imprenditore, Pyxis Investment Strategies e Fidelis Alternative Strategies, che investono in fondi hedge, veicoli di private equity e altri strumenti finanziari specu

Manovra - dal taglio degli sconti fiscali alla lotta all’evasione : Ecco i piani per le coperture : Ipotesi taglio selettivo degli sconti fiscali e clausola per blindare il piano anti evasione. Tensioni nella maggioranza. Renzi: Iva ridotta sui pannolini ma solo a costo zero

Dazi - la mannaia degli Usa su Parmigiano - pecorino - prosciutto e provolone : tariffa del 25%. Salvi il ProsEcco e olio di oliva : Salvi il Prosecco e l’olio di oliva, ma giù all’inferno dei Dazi: Parmigiano reggiano, pecorino, provolone e prosciutto. La mannaia commerciale Usa si abbatte sul Made in Italy, colpendo con una tariffa del 25% su prodotti di eccellenza. La conferma – dopo l’annuncio del Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo – è arrivata dalla lista dei prodotti pubblicata dalle autorità americane dopo il via libera del Wto ...

Bonus casa - Ecco la mappa degli incentivi che saranno prorogati al 2020 : Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ritiene necessario prorogare il pacchetto legato agli incentivi per le ristrutturazioni e quello per l’efficienza energetica

Nel nome di Giancarlo Siani : Ecco le lettere degli studenti : Premio Siani: sono diciotto le scuole che il 23 settembre saranno premiate nel corso della manifestazione che si terrà quest?anno al Pan (via Dei Mille 60) a partire dalle ore 11....

“Gli ufo esistono - Ecco le prove”. La Marina degli Stati Uniti divulga questo video e il mondo rimane senza fiato : Nessuno sa con precisione cosa siano. Ma senza dubbio quegli oggetti c’erano e non erano bufale. Tre Ufo autentici. La Marina Militare degli Stati Uniti non usa mezzi termini: per anni ha analizzato tre filmati realizzati dai alcuni piloti, giungendo alla stessa conclusione: “Non siamo Stati in grado di riconoscere quei velivoli”. Insomma, si tratta di autentici Ufo. Per la precisione, i tre oggetti sono Stati classificati come “fenomeno aereo ...

I bambini fino a 5 anni devono bere solo latte e acqua : Ecco le indicazioni degli esperti : Il progetto Healthy Drinks, Healthy Kids, sviluppato dalla Healthy Eating Research della Robert Wood Johnson Foundation, arriva dagli Stati Uniti e ci mostra cosa fa bene e cosa non è opportuno bere per i bambini da zero a cinque anni. Il progetto poggia i suoi pilastri su ricerche condotte da associazioni della portata di Academy of Nutrition and Dietetics, American Academy of Pediatric Dentists, American Academy of Pediatrics e American Heart ...

Beach volley - Torneo di qualificazione olimpica Pechino. Terza fase : Ecco i gironi degli azzurri per il penultimo passo. Sfide in DIRETTA su OA Sport! : Otto coppie al maschile e otto al femminile: ne rimarranno quattro per genere a giocarsi con una sfida DIRETTA la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E’ andata, sulla carta, benino a Menegatti/Orsi Toth, così così a Lupo/Nicolai che non sono riusciti ad evitare i vice campioni europei Semenov/Leshukov. Lupo/Nicolai debutteranno alle 3 di questa notte in una sfida già decisiva per il passaggio del turno contro la coppia polacca ...