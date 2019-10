C' è troppo odio contro gli agenti Saviano e Rubio sono dei poveracci

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma, lo scorso luglio, e l’assassinio dei due poliziotti a Trieste la scorsa settimana, hanno suscitato le reazioni e i commenti di molti personaggi conosciuti, tra cui anche Robertoe Chefin particolare, dopo la morte dei duea Trieste, ha inveitole Forze dell’ordine, sostenendo che i poliziotti non siano sempre preparati e che lui non si senta al sicuro nelle loro mani.Rita dalla Chiesa, giornalista e presentatrice tv, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si è scagliata più volte sui social network per difendere l’arma dei carabinieri. Ora l’ha fatto anche in un’intervista, al settimanale LaVerità, in cui ha spiegato come, secondo lei, l’uccisione di un carabiniere sia considerata talvolta un reato minore e come vi sia ...

blueek14 : Mi senso uno schifo, vorrei che non succedessero più queste cose. Vorrei che qualcuno si svegliasse perché è una c… - Anna96640103 : Il ministro Speranza e un genio ha trovato un ideucia che come fare ad attaccare Salvini lo ha denunciato 'per isti… - cutaepeach : odio * troppo -