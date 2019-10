Trieste | 17enne entra ferito al McDonald | Mi hanno accoltellato

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Il giovane èto nel locale dopo essere statoall'addome in modo grave. Ora ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione Si è fatto strada fino alvicino. Dietro a lui una scia di sangue. "Aiuto, mi", avrebbe urlato il giovane una voltato nel fast food affollato di. Protagonista della vicenda un ragazzodi Cervignano ma residente nel capoluogo. Il giovane èto nel locale ieri sera dopo essere statoall'addome in modo grave. All'origine dell'accoltellamento, come spiega il Gazzettino, una rissa scoppiata tra giovani vicino alla Scala dei Giganti. Il ragazzo, subito soccorso, è stato portato all'ospedale Cattinara e sottoposto a un intervento chirurgico. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni risultano ancora gravi. Nella notte, la polizia ha condotto una serie di indagini per ...

