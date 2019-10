“Se mi vuoi bene” | Brizzi torna a commedia sentimentale con Bisio

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 13 ottobre 2019) Faustoai toni della: a dieci anni dal successo di "Ex" porta al cinema dal 17 ottobre "Se mibene", film tratto da un suo libro, che sottolinea l'importanza dell'amicizia, degli affetti, dell'ascolto e di un condivisione ben più profonda di quella che offrono i social. "E' un mondo che va sempre di più verso la sintesi nel messaggino per dire 'tvb', invece è molto più complesso, lo faccio dire nel film, fare qualcosa per le persone, non soltanto mandare un ti voglio bene collettivo. Il messaggio collettivo è da vietare per legge", spiega.Protagonista di questo dramedy è Claudio, nel ruolo di un uomo che per uscire dalla propria depressione cerca di far del bene ai suoi cari e ne combina di tutti i colori. Accanto a lui Flavio Insinna, Sergio Rubini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti, Dino Abbrescia, Susy Laude, ...

