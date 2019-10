Prescrizione | Ermini | “Senza processi brevi no alla riforma sullo stop dopo il primo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Abolire la, senza che prima siano stati introdotti strumenti per rendere rapida e certa la durata dei, sarebbe sbagliato”. Davidtorna a chiedere ladel processo civile e penale come condizione fondamentale per l’applicazione dellasulla. Lo fa con un’intervista al Messaggero, in cui si esprime tra l’altroilgrado di giudizio che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2020. “A farne le spese sarebbero i cittadini non solo gli imputati, ma anche le parti offese che non possono attendere anni e anni prima di avere una sentenza. Del resto è la Costituzione a parlare di durata ragionevole dei. Iinfiniti sono una negazione del diritto”, sostiene il vicepresidente del Csm, già deputato e responsabile giustizia del Pd all’epoca guidato da Matteo ...

