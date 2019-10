Pensioni | allo studio modifica a Q100 | tre mesi in più per lasciare il lavoro

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Nuova stretta per il meccanismo della Quota 100 fortemente sbandierato dalla Lega: la misura previdenziale che consente di anticipare l'uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi, infatti, è stata confermata fino al termine della sperimentazione ma potrebbe avere delle modifiche. Stando a quanto afferma il quotidiano "Il Corriere della Sera", infatti, il sistema delle quote potrebbe subire alcune modifiche riguardanti l'uscita dall'attività lavorativa: chi richiederà il pensionamento anticipato, potrebbe aspettare trein più prima di poter percepire il primo rateo della pensione. Si tratta, tuttavia, solo di un'ipotesi sulla quale sono ali tecnici dell'esecutivo gi-rosso, in vista dell'approvazione della nuova Legge di Stabilità 2020 prevista per la fine di ottobre....

Rosalba52220959 : @Mov5Stelle @CatalfoNunzia Avete tolto agli italiani,dignità e sogni,no lavoro,no case,no pensioni,nel vs umanesimo… - zazoomnews : Pensioni allo studio un allargamento della platea per la quattordicesima - #Pensioni #studio #allargamento #della - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Le assicurazioni possono contribuire in modo fondamentale allo sviluppo di un modello di welfare autenticamente compl… -