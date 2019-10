Elton John | “Ho portato Donatella Versace in un centro di disintossicazione Così la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Ricordo molto, molto bene la notte in cuidecise di chiedere aiuto. L’ho portata in undi, non sempre il modo migliore per agire in questi casi, se le persone non sono pronte può essere un disastro”. A rivelarlo ènella sua autobiografia “Me” in uscita il prossimo 15 ottobre: la popstar ha ripercorso la sua vita, raccontando anche i momenti difficili della vita sua e dei suoi amici. “Non so quante persone ho salvato. Ho aiutato molta gente a tornare sobria e spero a rimanerlo. Dai loro il tuo numero di telefono, li chiami, li controlli, ti assicuri stiano bene. L’ho fatto con Eminem”, ha spiegato il cantante ricordando poi quella sea di tanti anni fa in cui si rese conto che la stilista aveva bisogno di aiuto. “Sapevo cheera pronta, mi aveva visto suonare a Reggio Calabria tre settimane prima. Era in uno stato ...

