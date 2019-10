Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) È stata forse la serata meno spettacolare per l’Italia di, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport, ma l’Italia è riuscita a guadagnare la qualificazione all’Europeo con tre turni di anticipo. Ha battuto ogni record. Nonostante il muro alzato dalla Grecia, che sembrava invalicabile. Il ct Van’t Schip si era presentato all’Olimpico “non per giocare ma soltanto per distruggere” e l’Italia sembrava non trovare l’idea giusta per andare in porta. La Nazionale rischiava di perdere la pazienza e la testa, e invece “si è messa a cucinare a fuoco lento gli avversari più inguardabili del girone: ha abbandonato il lancio lungo, solitamente l’arma di chi non ha un gioco, e si è rimessa a palleggiare con una velocità superiore chiudendo la contesa”. Il rigore e il sinistro di Bernardeschi hanno portato l’Italia all’Europeo dopo 23 mesi dall’eliminazione ai Mondiali firmata da ...

napolista : CorSport: la lezione di #Mancini al calcio: si può vincere e divertire con i ragazzi del vivaio Gli davano del vis… - salvione : Italia, la grande lezione di Mancini - Chiariello_CS : RT @napolista: CorSport: #Insigne c’é. Domani il capitano sarà titolare a Torino Lorenzo ha dimostrato di aver capito la lezione di #Ancel… -