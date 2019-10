Conte | Moratoria sulla vendita di armi alla Turchia

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Al termine di una giornata terribile nel nord della Siria, il premier italiano Giuseppe, in serata, in una nota ribadisce l’impegno del governo a fermare ladelle.“Il Governo italiano è già da ieri al lavoro affinché l’opzione dellanelladisia deliberata in sede europea quanto prima possibile, tenuto conto che già lunedì si svolgerà il Consiglio degli Affari Esteri e, giovedì e venerdì, si terrà il Consiglio Europeo - si legge nella nota di Palazzo Chigi-. L’Italia promuoverà questa iniziativa in tutte le sedi multilaterali e si adopererà per contrastare l’azione militare turca nel Nord-Est della Siria con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”.non vuole arretrare su quanto detto ...

