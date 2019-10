Silvia Ballestra | Ero e resto di sinistra

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019)ha la soave resistenza di chi ha conosciuto il successo, e ha saputo resistervi quando la tempesta si è placata. Racconta del suo nuovo romanzo, in libreria da qualche giorno, con entusiasmo e se le chiedi del passato si ferma: “Ma lei vuole parlare della stagione vecchissima per forza?”. La stagione vecchissima è quella di Pierpaolo Tondelli, che la scoprì nel 1990, ma anche quella di alcuni long seller considerati cult come “Compleanno dell’iguana” e “La guerra degli Antò”. Viene naturale domandarsi se il suo nuovo libro, da poco pubblicato con Bompiani (pp. 276, € 17), non si chiami “La nuova stagione” proprio per segnare una rottura con il passato.Di fatto sono passati quattro anni dal suo ultimo romanzo – “Amiche mie” edito da Giunti – e poco ...

