Sei ragazzine denunciano gli abusi ai loro professori | scatta la denuncia al coach

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un allenatore di pallavolo avrebbe molestato seifiorentine ospiti di un campus estivo. Tutte tra i 10 e i 12 anni. La vicenda, accaduta a luglio, è oggi sulle pagine del Corriere Firenze. E’ venuta alla luce perché le stesse vittime si sono rivolte ad altri due allenatori per raccontare l’accaduto. I fatti. La notte del 4 luglio, quando erano da poco passate le 22 e le ragazze erano nellestanze, ilentra in una camera dove dormivano cinque ragazze minorenni. “Si avvicina al primo letto, si siede, accarezza i piccoli piedi, poi le gambe. La ragazza si sottrae alle viscide carezze”. L’allenatore tenta di abbassare il pigiama della ragazza nel letto affianco, mentre con l’altro braccio prova ad accarezzare la pancia di un’altra ragazzina ancora. Vedendo che le bambine iniziavano ad innervosirsi, l’allenatore, secondo ...

