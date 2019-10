Non vi dice «ti amo» | ma lo pensa | come capire un uomo poco comunicativo

Fornaro (Leu) dice che senza proporzionale il governo Non c’è : Roma. La formula retorica è quella canonica. “Garantiamo lealtà, ma pretendiamo altrettanta lealtà”. E se ricorre a parole di chiarezza, Federico Fornaro, è perché una certa confusione comincia ad agitarsi, tra i corridoi di Montecitorio, quando si parla di legge elettorale. “Noi siamo stati ai patt

Anticipazioni U&D - 11 ottobre : Ida dice di Non amare più Riccardo - lui va via piangendo : Inaspettato risvolto nella storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Durante la registrazione di Uomini e Donne dell'11 ottobre la bresciana ha spiazzato tutti quando ha detto di non essere più innamorata dell'ex. Le Anticipazioni de "Il Vicolo delle News" informano i telespettatori che il pugliese ha lasciato lo studio piangendo mentre la parrucchiera ha confessato di sentire ancora Armando Incarnato. Il dietrofront di Ida: non è più ...

"Non vogliamo soldi - ma giustizia" - dice il padre di Antonio D'Alessandro : "Nelle nostre case sono venute decine di avvocati promettendo risarcimenti che nemmeno si possono pronunciare. Li abbiamo cacciati tutti. Non possiamo riavere i nostri figli, ma pretendiamo giustizia. Nessuno di noi ha mai pensato di speculare sui nostri bambini". Parla con l'AGI Alessandro D'Antonio, il padre di Alessio, il bambino di 11 anni travolto e ucciso da un Suv insieme al cuginetto di 12 anni Simone D'Antonio l'11 luglio scorso ...

“Erdogan sta bombardando i nostri valori - Non solo i curdi” - dice D'Alema : “Erdogan sta bombardando inostri valori, non solo i curdi”. In un'intervista al quotidiano La Stampa di Torino, l'ex primo ministro e ministro degli Esteri Massimo D'Alema sostiene che in Siria oggi “è in gioco l'autorevolezza delle grandi democrazie e del mondo occidentale”. “E purtroppo – aggiunge – non si può contare sugli americani, che sono nelle mani di una leadership il cui grado di credibilità ormai è vicino allo zero. Questo accresce la ...

NUOVO STADIO INTER-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano Non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Bari - inquilini morti in palazzo vicino a una discarica. Il giudice Non archivia e ordina ai pm di indagare ancora : “Non c’è prescrizione” : No all’archiviazione dell’inchiesta su quello che a Bari viene chiamato il palazzo della morte. Il gip ha ordinato nuove indagini sul caso della palazzina in via Archimede 16, nel quartiere Japigia, nella quale 21 inquilini dalla metà degli anni Novanta ad oggi si sono ammalati di neoplasie rare causate dai roghi della vicina ex discarica comunale e molti di essi morti. Il giudice per le indagini preliminari Valeria La Battaglia ha ...

"Non mi piace Salvini - ha un comportamento distruttivo" - dice Lapo Elkann : "Non mi piace l'atteggiamento di Salvini. Non sono Salviniano e non amo il suo comportamento perché temo sia distruttivo e non costruttivo". Lo ha detto a Palermo Lapo Elkann, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa organizzata da Fondazione Laps e Croce Rossa Italiana - Comitato Regione Sicilia, per la sigla di un protocollo di intesa a sostegno dei bambini in difficoltà. "Penso ...

"I curdi Non ci aiutarono nella Seconda Guerra mondiale" - dice Trump : "I curdi non ci aiutarono nella Seconda Guerra mondiale, non ci aiutarono in Normandia, per esempio". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha giustificato il ritiro delle truppe americane dal nordest della Siria. Ritiro che sta permettendo al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdog

La biografa Deneuve Non dice la verità - : Stefano Giani di Kore-eda Hirokazu con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke Un'attrice al tramonto pubblica la sua autobiografia e, per l'occasione, arriva da New York la figlia con marito e nipotina. Sorpresa delle sorprese la scrittrice «vende» un insolito ritratto di sé al pubblico. La mammina affettuosa, insomma, non c'è mai stata e viene stanata. Appaiono così i fantasmi di un passato mai completamente digerito tra ...

Ex Ilva - la Consulta Non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria : la legge è cambiata - atti tornano al giudice di Taranto : La Consulta restituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’incostituzionalità del decreto Salva-Ilva. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se ...

"Salvini? Non posso stare dietro alle sue perversioni" - dice Di Maio : "Salvini si è auto complottato". Così Luigi Di Maio a "Di martedi'' su La7 parlando dell'esecutivo giallo-verde. "Non posso stare dietro alle perversioni di uno che dice il giorno prima che va tutto bene e poi decide di fare cadere il governo", ha spiegato il leader del Movimento 5 Stelle. Parole, di tutt'altro tono, anche per il premier: "Conte non si rifiuta di andare al Copasir. Ora questo organismo non ha un presidente. Di ...

"Brusca Non può essere valutato come Riina o Provenzano" - dice Grasso : “Lui ha deciso di collaborare con la giustizia, rompendo ogni legame con Cosa nostra, rendendo dichiarazioni che hanno trovato riscontri e conferme. Il ‘pentimento sociale' richiesto dai giudici di sorveglianza secondo me è rappresentato anche dalla collaborazione che non s'è interrotta in oltre vent'anni, perché ha aiutato a scoprire la verità su ciò che era avvenuto e impedito ulteriori crimini”. In un'intervista al Corriere della Sera è netto ...

Giudice : Trump Non è al di sopra legge : 2.29 Il presidente Trump deve consegnare gli 8 anni di dichiarazioni dei redditi come ordinato dal procuratore distrettuale di Manhattan. Lo ha stabilito il Giudice di New York, Victor Marrero, respingendo la richiesta di immunità avanzata da Trump per il fatto di essere presidente degli Stati Uniti. Secondo il Giudice,non divulgare i redditi equivale a dire che lui e la sua famiglia sono al di sopra della legge. Una posizione "ripugnante" ...

Brusca - pg Cassazione dice no ai domiciliari. La sorella di Falcone : «Non merita benefici» : Giovanni Brusca resta in carcere. Niente domiciliari per il criminale che spinse il bottone che fece saltare in aria Falcone e la sua scorta: è il parere espresso dalla Procura generale della...