Lozano protagonista assoluto in Messico VIDEO

(Di sabato 12 ottobre 2019) Hirvingè statoquesta notte di una grande prestazione con ilnella partita contro il Bermuda. L’attaccante del Napoli ha siglato prima un assist per il gol dell’1-0 siglato da Antuna, con un filtrante fantastico e poi un gol da incorniciare, con un tiro di prima intenzione a beffare il portiere. Non tutto può sempre andare per il verso giusto Hinving non si è fatto mancare un errore sul finale sbagliando un calcio di rigore. Una notte che dovrebbe far ricredere in quanti avevano criticato l’acquisto del messicano date le recenti prestazioni in azzurro e confortare invece mister Ancelotti che ha sempre creduto in lui. Potrebbe essere arrivato il momento perdi dimostrare la sua classe anche in Italia L'articoloin) ilNapolista.

