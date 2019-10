L'Italia va a Euro2020, 2-0 alla Grecia

Punteggio pieno, qualificazione a Euro 2020 e primo posto del gruppo già sicuro. L'supera 2-0 lacol rigore di Jorginho (63',mani di Bouchalakis) e la botta dai 20 metri di Bernardeschi e fa festa all'Olimpico. Tanto possesso per gli azzurri, poche occasioni. Greci di rimessa, Koulouris impegna Donnarumma in apertura e non sbaglia la deviazione sottomisura poco prima del rigore. Paschalakis si esibisce sulla zuccata di Immobile e assiste ai tiri fuori misura di Bernardeschi e Insigne prima dell'uno-due azzurro.(Di sabato 12 ottobre 2019)