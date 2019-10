Formula 1 – Suzuka graziata dal Tifone Hagibis? Pioggia e forte vento in pista VIDEO

Formula 1 – Bottas esilarante a Suzuka - il finlandese sui social : “Seb - spero che…” [FOTO] : Valtteri Bottas ironico ed esilarante sui social: il commento del finlandese dopo l’incontro col finto Sebastian Vettel a Suzuka Il Gp del Giappone è famoso per la particolarità dei tifosi, che riescono ogni anno a sorprendere i piloti con strane trovate, cartelli e buffi gadget. Ieri a strappare un sorriso è stato un simpatico fan che si è presentato alla firma di autografi di Bottas vestito da Sebastian Vettel: tuta Ferrari e casco ...

Formula 1 - Bottas in estasi dopo le libere di Suzuka : “giornata divertente - ma non c’è tempo per riposarsi” : Il pilota finlandese ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di libere a Suzuka, confermando il proprio feeling con il tracciato nipponico E’ cominciato alla grande il fine settimana di Suzuka per Valtteri Bottas, che ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di prove libere. Il finlandese potrebbe anche partire in pole position nel caso in cui venissero cancellate le Qualifiche domenica mattina, ...

Formula 1 - Albon preoccupato a Suzuka : “questa pista mi sembra molto pericolosa in condizioni di bagnato” : Il pilota della Red Bull ha commentato la prima giornata di libere, soffermandosi poi sullo slittamento delle Qualifiche alla domenica Prima giornata tutto sommato positiva per Alexander Albon che, nonostante sia sceso in pista oggi per la prima volta a Suzuka, ha chiuso la seconda sessione di libere a sei decimi dal miglior tempo di Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Un riferimento cronometrico che strappa un sorriso al pilota della Red ...

Il tifone Hagibis incombe su Suzuka - qualifiche Formula 1 spostate a domenica : qualifiche Formula 1 spostate a domenica ma inizio della gara rimane alle 14.10 locali, le 7.10 italiane. Il tifone Hagibis su Suzuka cambia programma

Formula 1 – Concluse le FP2 di Suzuka : Bottas in pole se le qualifiche verranno cancellate! Ferrari in difficoltà [TEMPI] : Bottas precede Hamilton per la seconda doppietta Mercedes nella mattinata di Suzuka: se le qualifiche saranno cancellate, il finlandese ha la pole in tasca. Ferrari in difficoltà dietro Verstappen In un weekend abbastanza incerto a causa delle condizioni meteo, probabilmente è la Mercedes ad avere almeno una sicurezza: le novità portate in pista a Suzuka funzionano. Dopo la doppietta nelle FP1, anche le FP2 vedono il dominio delle ...

Formula 1 – Concluse le FP1 a Suzuka - Bottas guida la doppietta Mercedes : qualifiche spostate a domenica mattina [TEMPI] : Le FP1 di Suzuka si concludono con la doppietta Mercedes firmata Bottas-Hamilton davanti a Vettel e Leclerc: le qualifiche intanto slittano alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis Nonostante la minaccia incombente del tifone Hagibis, i piloti di Formula 1 scendono in pista a Suzuka per le FP1 del Gp del Giappone. La prima sessione di prove libere si chiude nel segno delle Mercedes che, complici le novità portate in pista, firmano ...

Formula 1/ Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2019 Suzuka : Formula 1 Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2019 Suzuka: orari tv, come seguire le due sessioni di oggi, venerdì 11 ottobre 2019.

Formula 1 – Bottas non vede l’ora di correre : “aggiornamenti importanti a Suzuka - maggiori prestazioni per la Mercedes” : Valtteri Bottas è pronto per la gara di Suzuka: il nuovo pacchetto di aggiornamento della Mercedes dovrebbe garantire migliori prestazioni in pista Dopo la doppietta in Russia, nonostante la Ferrari si sia dimostrata sempre una rivale piuttosto agguerrita, la Mercedes ha tutta l’aria di voler replicare a Suzuka e mettere una seria ipoteca sul Mondiale. Il compito potrà essere facilitato da un nuovo pacchetto di aggiornamento che la ...

Formula 1 – Vettel ama il Giappone : il tedesco a Suzuka con un casco speciale [FOTO] : Vettel omaggia il Giappone con un casco speciale: ecco la livrea del nuovo elmetto del tedesco della Ferrari E’ tutto pronto a Suzuka per il 17° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno già incontrato i fan oggi sul circuito e risposto alle domande dei giornalisti in vista del Gp del Giappone, in programma per domenica, minacciato dal tifone Hagibis. I piloti, nonostante la minaccia maltempo, amano essere in ...

Formula 1 - il tifone ‘Hagibis’ minaccia il circuito di Suzuka : rischiano di slittare le Qualifiche del Gp del Giappone : Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per disputare le Qualifiche al sabato, queste verranno svolte domenica mattina Il tifone ‘Hagibis‘ continua a minacciare il Giappone, dove dovrebbe arrivare nella giornata di sabato portando piogge torrenziali e venti fortissimi. Una situazione complicata da gestire, che potrebbe modificare il programma del week-end del Gran Premio di Suzuka. LaPresse/XinHua Qualora non ci fossero le ...

Formula 1 - il Gp del Giappone può consegnare il titolo Costruttori : Mercedes campione del mondo a Suzuka se… : Il team di Brackley può festeggiare il titolo iridato dei Costruttori già a Suzuka, basterà conquistare 14 punti in più della Ferrari Il Gran Premio del Giappone potrebbe già consegnare il titolo mondiale Costruttori alla Mercedes, basterà infatti conquistare quattordici punti sulla Ferrari per festeggiare già a Suzuka. Il calcolo infatti è presto fatto: nelle restanti quattro gare del Mondiale si potranno conquistare 176 punti e, al ...

Formula 1 - allarme tifone sulle coste giapponesi : sale la preoccupazione per il Gran Premio di Suzuka : La giornata di sabato potrebbe essere condizionata dalle avverse condizioni meteo, dal momento che la JMA prevede l’arrivo di un violento tifone sulle coste giapponesi Il programma del week-end di Suzuka, dove domenica si terrà il Gran Premio del Giappone, potrebbe subire pesanti variazioni a causa di un tifone che dovrebbe abbattersi sulla costa centro-meridionale nipponica, proprio in prossimità del territorio in cui sorge il ...

Formula 1 - Mercedes agguerrita a Suzuka : Wolff svela importanti novità per il Gran Premio del Giappone : Il team principal della Mercedes ha rivelato che sono previsti degli aggiornamenti sulle macchine di Hamilton e Bottas per il week-end di Suzuka La Mercedes non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio del Giappone, ha deciso di sviluppare ulteriormente la W10. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, sono previsti degli aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas a Suzuka, un passo in avanti per provare a contrastare con ...

Formula 1 – Il Gp del Giappone speciale per Vettel : “quello di Suzuka è il circuito che preferisco - ecco perchè” : Sebastian Vettel motivato e carico alla vigilia del Gp del Giappone: le parole del ferrarista in vista della gara di Suzuka La Formula 1 torna protagonista e lo fa in Giappone: domenica mattina si correrà infatti il 17° appuntamento stagionale, sul circuito di Suzuka, dove Vettel andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro di Sochi per un problema al motore. Photo4/LaPresse “Quello di Suzuka è con ogni probabilità il circuito che ...