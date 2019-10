Emre Can piacerebbe a Bayern e Psg ma la Juventus non sembra intenzionata a cederlo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Durante le pause per le Nazionali spesso si parla di calciomercato e nelle ultime ore alcuni importanti nomi sono stati accostati alla. Ma i media si sono concentrati anche sulle possibili uscite dei bianconeri. Uno dei giocatori più chiacchierati in queste settimane è quello diCan. Il tedesco è stato escluso dalla lista Champions, ma per il club bianconero resta comunque uno dei giocatori più importanti. Per questo motivo nonostante ci sia già qualche squadra comeMonaco e Paris Saint - Germain, la Juvea declinare le offerte che arriveranno perCan. Il futuro diCan Nei giorni scorsiCan ha spiegato di non essere troppo felice perché non sta giocando molto. Il tedesco, però, confida di trovare spazio nelle prossime settimane, visto che gli impegni della Juve saranno molti. Il suo futuro resta comunque un'incognita. Infatti, su ...

