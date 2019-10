Coldiretti: uno scandalo cibo al giorno

Da inizio 2019 a oggi in Italia si è registrato un allarme alimentare al, per un totale di 281 notifiche inviate all'Unione Europea. E' quanto fa sapereal Forum internazionale dell'agroalimentare di Cernobbio, dove è stata apparecchiata una tavola con i cibi più pericolosi venduti in Italia. Dei 281 allarmi, 124riguardavano cibi provenienti da altri Paesi Ue (44%) e 108da Paesi extracomunitari (39%). In altre parole,oltre 4 prodotti pericolosi su 5 provengono dall'estero (83%).(Di sabato 12 ottobre 2019)