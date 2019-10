25 anni di «Party of Five» | che fanno oggi i fratelli Salinger?

Alessia Marcuzzi festeggia gli 8 anni di Mia con un party in puro stile cinema : Doppia festa di compleanno per Mia Facchinetti che ha festeggiato i suoi 8 anni prima in Sardegna poi a Roma. Alessia Marcuzzi, complici le registrazioni del reality "Temptation Island Vip", aveva infatti regalato un compleanno a sorpresa alla figlia lo scorso 4 settembre, giorno della ricorrenza ufficiale. La conduttrice si trovava in terra sarda per registrare il programma e aveva portato con sè il compagno Paolo e Mia. La Marcuzzi, però, ha ...

E' morto a 45 anni Tomaso Cavanna - ex discografico e produttore di eventi : l'ultimo suo impegno il Jova Beach Party : Cavanna, fondatore dell'agenzia Opossum, aveva iniziato a Milano in società discografiche, per poi diventare imprenditore. Suoi i format del Market Sound e di Radio City

Tomaso Cavanna morto a 45 anni/ Genio degli eventi - Jova Beach Party ultima sfida : Tomaso Cavanna morto a 45 anni: addio al Genio degli eventi musicali, il Jova Beach Party è stata la sua ultima sfida decisamente riuscita

Karaoke - cacio e pepe e figli. Dentro il party per i 61 anni di Madonna : Madonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna ha festeggiato i 61 anni come solo sa fare una Material Girl. A Manhattan ha riunito, amici, figli, collaboratori e ballerini. In tutto 150 ospiti al Madame X, il bar che prende nome dal titolo del suo ultimo album e del nuovo tour che partirà a settembre ...

Joe Jonas ha festeggiato i 30 anni con un epico party a tema 007 : E Sophie Turner era una favolosa bond girl The post Joe Jonas ha festeggiato i 30 anni con un epico party a tema 007 appeared first on News Mtv Italia.

Diletta Leotta - party in piscina per festeggiare i 28 anni : Diletta Leotta compie 28 anni e festeggia in grande stile con un party a bordo piscina a tema siciliano. Luci colorate, musica, balli sfrenati, una torta galleggiante e tanti amici: sono questi gli ingredienti che hanno reso memorabile la festa. Tra gli invitati non poteva mancare Daniele Scardina, il pugile che ha mandato ko il cuore della bella conduttrice. Diletta è sensualissima in un outfit a rete che sottolinea tutte le sue curve ...

Caterina Balivo agli hater : Siete invitati al party dei miei 40 anni - voglio dirvi quanto siete fighi : La conduttrice partenopea di Vieni da me ha rivolto alcune parole agli hater che da tempo ormai l'hanno presa di mira. Dopo aver lasciato il testimone a Bianca Guaccero, subentrata alla conduzione del format Detto fatto, Caterina Balivo (39 anni, ndr), ormai conduttrice rodata al timone di Vieni da me, è tornata al centro del gossip. A far parlare del volto partenopeo di casa Rai, questa volta, sono le numerose critiche giunte sul ...