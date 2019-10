Petroliera iraniana colpita da un missile | “È terrorismo” Perdita di petrolio nel Mar

Petroliera iraniana lascia Gibilterra : 8.40 La Petroliera iraniana che era stata fermata il 4 luglio al largo di Gibilterra avrebbe levato l'ancora facendo rotta verso sud. Le autorità di Gibilterra non confermano la notizia. Le autorità del territorio britannico d'oltremare avevano sequestrato la Grace 1 perché sospettata di portare petrolio in Siria violando le sanzioni Ue. La Corte Suprema aveva ordinato il dissequestro giovedì scorso. Respinta la successiva richiesta di ...

Gli Stati Uniti hanno emesso un mandato per il sequestro della Petroliera iraniana Grace 1 : Venerdì il dipartimento di Giustizia statunitense ha emesso un mandato di sequestro per la petroliera iraniana Grace 1, che si trova tuttora ancora a Gibilterra, nonostante il 15 agosto la nave sia stata rilasciata dalle autorità del territorio d’oltremare britannico che la avevano

Usa : confiscate Petroliera iraniana : 0.44 Il Dipartimento di Giustizia Usa ha emesso un mandato per la confisca della petroliera iraniana Grace 1, appena rilasciata dalle autorità di Gibilterra, sulla base di violazioni tra cui frode bancaria e riciciclaggio di denaro. La confisca riguarda il petrolio e i 995.000 dollari a bordo della petroliera perché avrebbe cercato di accedere illegalmente al sistema finanziario americano per sostenere le consegne illegali alla Siria da parte ...

Iran - Gibilterra libera la Petroliera iraniana Grace 1 - nonostante il no di Trump. Ora Londra aspetta il rilascio della Stena Impero : Gibilterra pone fine al sequestro della petroliera Iraniana Grace 1, bloccata lo scorso 4 luglio in un blitz dei Royal Marines britannici. Un provvedimento osteggiato fino a questa mattina dagli Stati Uniti, che avevano presentato un ricorso per chiedere la proroga del provvedimento. E ora, la speranza è che l’Iran faccia la stessa cosa, rilasciando la nave Stena Impero, presa in possesso dai pasdaran il 19 luglio scorso. “Una misura ...