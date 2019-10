La polizia ferma un uomo con una valigia e quando capisce cosa ha dentro ne rimane

Carbonia - non si ferma all’alt della polizia : inseguimento e spari nella notte - caccia all’uomo : Intorno alle 3 un’auto non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine a Carbonia, nella Sardegna sud occidentale. Ne è nato un inseguimento per le vie della città, al termine del quale una volante della polizia ha speronato una Citroen C1, risultata rubata. Il conducente è riuscito però a scappare a piedi: è caccia all’uomo.Continua a leggere

Genova - uomo si aggira con mannaia e spranga alla stazione Principe : fermato dalla polizia : Protagonista dell'episodio, avvenuto nella giornata di mercoledì, è un cittadino nigeriano che è stato denunciato dagli agenti della polizia ferroviaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato notato mentre impugnava un grosso tubo di ferro ma dallo zaino è spuntata una grossa mannaia.Continua a leggere

Tensioni politiche fra Kosovo e Serbia : Stella Rossa fermata dalla polizia alla frontiera - salta la partita di coppa : Le Tensioni politiche fra Kosovo e Serbia hanno la meglio sul calcio: la Stella Rossa fermata dalla polizia alla frontiera, la partita di coppa con il Trepca si giocherà vicino Belgrado Un triste episodio sportivo aggiorna le Tensioni politiche fra Kosovo e Serbia. Un’occasione per passare 2 ore in totale serenità, nella quale ci si poteva incontrare insieme come tifosi e non identificandosi in Paesi ed etnia differenti è stata ...

Finlandia - “un morto e almeno 9 feriti in un centro commerciale a Kuopio” : polizia ferma un sospetto : almeno un morto e 9 feriti in un aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale Herman a Kuopio, città dell’est della Finlandia. Lo riporta l’Helsinki Times che, a differenza di quanto spiegato in un primo momento, citando testimoni, spiega che si è trattato di un accoltellamento e non di una sparatoria. Stando alle prime informazioni una persona sarebbe stata fermata. L'articolo Finlandia, “un morto e almeno 9 feriti in un centro ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri fermato dalla polizia dopo la puntata : era con ‘lei’ : Al trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano a essere protagonisti. Non certo come coppia, almeno dalle ultime anticipazioni. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, è registrato e tante notizie vengono spifferate giorni o anche settimane prima della messa in onda. Nelle prime puntate, in ogni caso, abbiamo visto un confronto tra Riccardo e Ida, che lo scorso anni avevano anche partecipato a Temptation Island ...

La polizia tunisina ferma 75 migranti pronti a partire per l'Italia : Mauro Indelicato Tre operazioni in tre diverse località permettono alla polizia tunisina di bloccare cinque barchini pronti a portare 75 migranti in Italia: si conferma sempre di più l'inquietante fenomeno delle partenze dalla Tunisia anche di migranti sub sahariani Se a Lampedusa ne sbarcano 108 in una sola notte, dall’altra parte del Mediterraneo in 75 vengono fermati dalla polizia tunisina mentre sono in procinto di partire verso ...

Colpo di tosse in un furgone fermato dalla polizia a Gorizia : agenti scoprono 7 migranti nascosti : Un uomo romeno di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di Frontiera di Gorizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel suo furgone teneva nascosti sette immigrati irregolari provenienti dallo Sri Lanka.Continua a leggere

Voli Stato : Salvini - ‘chiesta archiviazione e polizia conferma regolarità’ : Orvieto, 12 set. (AdnKronos) – Sulla vicenda dell’utilizzo dei Voli di Stato “hanno chiesto l’archiviazione, la Polizia ha confermato che tutto è regolare. Che il ministro che si occupa di Polizia prenda l’areo della Polizia non mi sembra una cosa molto particolare”. Lo dice l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. L'articolo Voli Stato: Salvini, ...

Manifestano completamente nudi contro il riscaldamento globale - fermati dalla polizia [FOTO] : Come ogni anno un gruppo di attivisti della Federazione Francese di naturismo e di ribellione all’estinzione Manifestano in un’apposita area del Bois de Vincennes, un noto parco pubblico di Parigi, per protestare contro il riscaldamento globale. La Polizia, però, ha annullato il giro in bicicletta e i manifestanti sono rimasti nel parco completamente nudi con i loro striscioni. L'articolo Manifestano completamente nudi contro il ...

Migranti a Pozzallo - la polizia di Stato di Ragusa ferma scafista sudanese : La Polizia di Stato di Ragusa sottopone a fermo uno scafista sudanese di 18 anni. Secondo i testimoni è lui che ha condotto barca con Migranti

Milano : rapina 3 volte la stessa farmacia - fermato dalla polizia : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Un uomo di 47 anni è stato fermato dalla polizia di Milano con l'accusa di aver commesso tre rapine nella farmacia Lyods in zona Comasina e una in un negozio per bambini. Le indagini condotte dal commissariato Comasina di Milano, hanno fatto ritenere che il fermato sia a

Incubo Stramaccioni - l’avventura in Iran è sempre più caotica : l’allenatore fermato all’aeroporto dalla polizia : La polizia Iraniana ha contestato all’allenatore italiano un visto turistico scaduto, impedendogli di far rientro in Italia Le brutte notizie per Andrea Stramaccioni in Iran non finiscono mai, l’allenatore italiano infatti continua a dover far fronte a situazioni incresciose da quando, la scorsa estate, è diventato manager dell’Esteghlal. LaPresse/Enrico Locci La società di Teheran sembra non seguire più il proprio ...