La guerra dei mondi | 5 cose da sapere sulla miniserie britannica

La guerra dei mondi - su LaF arriva H.G. Wells (Video esclusivo Blogo) : Film, serie tv, videogiochi ed un immaginario collettivo che supera le epoche ed arriva fino a noi fresco come se fosse stato scritto oggi. La guerra dei mondi di H.G. Wells è un classico della letteratura di fantascienza (la prima pubblicazione è del 1897) che ancora oggi genera trasposizioni. Una di queste è la miniserie omonima della Bbc, in onda questa sera, venerdì 11 ottobre, e venerdì 18 ottobre 2019, alle 21:10 su LaF (canale 135 di ...

guerra dei dazi - ecco chi vince e chi perde nei due scenari possibili : L’11 ottobre 2019 il presidente degli Stati Uniti incontrerà alla Casa Bianca il vicepresidente cinese Liu He. Stando agli ultimi rumors le due superpotenze avrebbero trovato che questa volta potrà includere anche il cambio yuan/dollaro, finora “arbitro mascherato” nella disputa

La guerra dei mondi - da stasera su laF debutta la miniserie di BBC : Venerdì 11 e 18 ottobre 2019, su laF, arriva La guerra dei mondi, la miniserie evento prodotta da BBC e già venduta in 169 paesi La guerra dei mondi di Herbert George Wells è considerato da molti una pietra miliare delle letteratura fantascientifica. Pubblicato nel 1897, nel corso degli anni sono state molte le trasposizioni e gli adattamenti, l’ultimo sul grande schermo per opera di Steven Spielberg. BBC ha deciso di firmare un nuovo ...

Cast e personaggi de La guerra dei Mondi su laF - l’adattamento del romanzo di Wells in onda l’11 e 18 ottobre : Sarà laF a distribuire in anteprima assoluta in Italia la serie BBC La Guerra dei Mondi, adattamento del celebre omonimo romanzo di H.G. Wells, pietra miliare del genere fantascienza, già trasposto con successo sul grande schermo. La miniserie con protagonisti Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, Robert Carlyle e Rupert Graves va in onda in due serate, venerdì 11 e 18 ottobre 2019, alle ore 21.10 in prima tv assoluta e in esclusiva su laF (Sky ...

Usa-Cina - guerra anche sul basket Metà dei ricavi Nba è a rischio : Il tweet su Hong Kong del general manager dei Rockets, ex team di Yao Ming, scatena un caso economico e diplomatico tra Nba e Cina. E tra Nba e Usa, nel nuovo scenario da guerra fredda Segui su affaritaliani.it

Siria - Trump annuncia e poi smentisce il ritiro delle truppe. Tra guerra e pace (solo dei tweet) : Una volta c’erano i Valli d’Adriano, le Muraglie Cinesi, le linee Maginot, le Cortine di Ferro. Adesso, il confine tra guerra e pace, tra giusto e iniquo, può essere labile e sottile come un tweet: tra quello con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia il ritiro dalle truppe americane dalla Siria – perché è tempo di riportare a casa i ragazzi da quelle guerre “lontane e inutili” – e quello con cui, poche ore dopo, ...

È guerra nel regno dei cieli : Christian Scherer, direttore commerciale di Airbus, non fa sconti né complimenti: “Vorrei avere più A320 da vendere rispetto a quelli che ho”, ammette con un gelido sospiro, rispondendo alle domande sull’incidente del Boeing 737 Max 8 di Ethiopian Airlines del 10 marzo scorso (sono morti 157 passegg

Detenevano munizioni da guerra : arrestati comandante e maresciallo dei carabinieri in Abruzzo : Antonello Carnevale, 55 anni, comandante della stazione dell’Arma di San Salvo, e un suo collaboratore, il maresciallo Giuseppe Mancino, 47 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari con le accuse di peculato, accesso abusivo del sistema informatico telematico, rivelazione del segreto istruttorio e detenzione illegale di munizioni.Continua a leggere

La guerra dei pirati di internet è più devastante di quella nucleare : Alessandro Curioni Malware e virus sono alla portata di tutti. E hanno effetti peggiori della bomba atomica «Un attacco cyber rivolto a una nazione e un'aggressione a tutti i Paesi membri». A fine agosto con queste parole il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha chiarito che dal punto di vista dell'alleanza occidentale potrebbe essere una condizione sufficiente ad attivare l'articolo 5 del trattato che prevede il diritto ...

La guerra dei dazi non frena l'euforia spendereccia degli americani : Ci sono gli artisti impegnati come Martin Puyear che portano al padiglione degli Stati Uniti d’America della Biennale degli igloo fatti di rete metallica, sigillati come trappole, e riflettono sul concetto di libertà, ma la verità è che nella vita di tutti i giorni, anzi dall’ultimo anno, i concitta

Che succede ora che gli Usa hanno scatenato la guerra dei dazi? : La guerra dei dazi arriva in Italia, minacciando di spedirla in recessione, e apre uno scontro tra Roma e Washington nelle stesse ore in cui Mike Pompeo è in visita nella penisola. Il Wto ha dato agli Stati Uniti il via libera a imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari contro l'Unione europea, accusato di aver fornito aiuti illegali ad Airbus. La sentenza segna un momento chiave nella disputa ultra decennale tra i due blocchi economici. Nei ...

The War of The Worlds - il trailer della miniserie sulla guerra dei mondi : https://www.youtube.com/watch?v=r-yas0yPbLU Pubblicato a puntate nel corso del 1897, La Guerra dei mondi di HG Wells è uno dei romanzi precursori della fantascienza che più ha segnato l’immaginario collettivo. Tanto che a partire dal celebre adattamento radiofonico di Orson Welles del 1938, sono tante le versioni di questo racconto comparse al cinema o in televisione. La più recente è la miniserie The War of Worlds, prodotta dalla Bbc e ...

La guerra dei mondi : in arrivo due serie tv basate sul cult sci-fi - : Niccolò Sandroni Avremo altri due adattamenti de La guerra dei mondi. La prossima “invasione” sarà inglese, ambientata ad inizio ‘900 e disponibile dall’11 ottobre La guerra dei mondi è uno dei racconti fantascientifici più noti di sempre, grazie soprattutto ai famosi adattamenti tratti del romanzo di HG Wells. Il primo adattamento fu di Orson Welles, ma non si tratta di un film. Il cineasta statunitense, prima del successo come ...

Eleanor Tomlinson nel trailer de La guerra dei Mondi : la rossa di Poldark in balia di un’invasione aliena : Questa volta non ci saranno problemi alla miniera o di cuore per la bella Eleanor Tomlinson che appare bellissima del trailer de La Guerra dei Mondi rilasciato in queste ore dalla BBC. La nuova serie, il reboot del classico di H.G. Wells, sbarcherà in tv il prossimo autunno, ma solo oggi si mostra in un lungo promo in cui ritroveremo l'amata rossa di Poldark ma anche uno dei personaggi più amati della serie tv Once Upon a Time, Robert ...