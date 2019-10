Genny ‘a carogna e la lite con Lavezzi | “Frequentava una discoteca dove giravano droghe”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un retroscena dettagliato di quello che fu il confronto tra‘aed Ezequiel, quando quest’ultimo giocava nel Napoli. Gennaro De Tommaso, ex campo ultrà, divenne ‘celebre’ per essere stato ripreso dalle telecamere nello stadio Olimpico la sera del 3 maggio 2014, mentre ‘calmava’ la curva azzurra dopo gli scontri in cui perse la vita a Roma il tifoso del Napoli Ciro Esposito. Adesso racconta al pm della Dda Francesco De Falco le sue verità, depositate agli atti del processo di appello a Napoli, dopo la sua condanna in primo grado per traffico di droga a 18 anni di carcere. De Tommaso va nel dettaglio di quella che fu lacon l’attaccante argentino in una: “Da vero tifoso non vedevo di buon occhio il fatto che i calciatori frequentassero un posto come quello,droghe. Mi recai a Castel ...

