Fiorentina | Castrovilli ammette | “felice di aver avverato il sogno di mio nonno

Diretta Pistoiese Fiorentina/ Streaming video e tv : il protagonista è Castrovilli : Diretta Pistoiese Fiorentina. Streaming video e tv, testa a testa e risultato live del match amichevole nel quale è atteso protagonista Castrovilli.

Castrovilli rinnova con la Fiorentina fino al 2024 : 'Magari in futuro sarò capitano' : Gaetano Castrovilli e la Fiorentina, un amore destinato a durare molto a lungo. Il mediano della Viola, assoluta sorpresa di inizio campionato, ha prolungato il suo contratto oggi fino al 2024, puntando ad entrare nella storia del club. Gesto di riconoscenza quasi doveroso per il ragazzo prodigio lanciato da Montella che ha fatto parlare molto di sé nel corso delle ultime settimane. Parole da leader In conferenza stampa Castrovilli non si è ...

Fiorentina : Castrovilli rinnova e si pensa a Berge - la Roma seguirebbe Mandzukic e Hysaj : Nonostante siamo ancora ad ottobre non si fermano mai le voci riguardanti movimenti di calciomercato. La nuova Fiorentina di Commisso e della Roma di Pallotta, due squadre accomunate da una presidenza americana, ma con origini italiane (Commisso è calabrese, Pallotta è nato a Teramo da genitori italiani), sarebbero entrambe già particolarmente attente a come muoversi in vista della riapertura della finestra di mercato di gennaio. Fiorentina: i ...

Fiorentina - le parole di Barone : “Castrovilli presto in Nazionale” : Contro l’Udinese “è una partita particolare, molto importante, si gioca in un orario diverso. La squadra sta lavorando abbastanza bene, bisogna mantenere i piedi per terra, essere molto concentrati. L’Udinese gioca con uno stile di calcio molto particolare, domani dobbiamo fare risultato”. Lo ha detto Joe Barone, ‘braccio destro’ del presidente e proprietario del club gigliato, Rocco Commisso, parlando a ...

Fiorentina - Castrovilli si racconta tra il rinnovo e un particolare retroscena : “A 7 anni…” : “Il mio primo gol in serie A è stata una bella emozione perché era l’onomastico di mamma e quindi va dedicato a lei questo gol”. Sono le parole del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli in una intervista concessa al Tgr Rai-Toscana. “All’età di 7 anni danzavo, facevo danza classica. Dopo un anno e mezzo, dato che erano tutte ragazzine e io ero l’unico maschietto, ho deciso di lasciare danza ...

Milan-Fiorentina 0-2 live - Castrovilli raddoppia! : Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. ...

LIVE Milan-Fiorentina 0-2 - Serie A in DIRETTA : Castrovilli firma il raddoppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Goooooooool, Castrovilliiii, Chiesa dalla destra mette in mezzo con Donnarumma che respinge centralmente e trova Castrovilli pronto per segnare a botta sicura, 2-0. 65′ Fiorentina che ora fa correre a vuoto il Milan con fraseggi bassi e precisi. 63′ Possesso sterile del Milan con un 62%. 62′ Fiorentina completamente padrona del gioco ora a San Siro. 60′ Pulgar ...

LIVE Milan-Fiorentina 0-1 - Serie A in DIRETTA : Castrovilli vicino al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ Spinge Calabria sulla fascia destra, cross in mezzo che viene deviato da Caceres. 30′ Suso prova a svegliare il Milan, sventagliata in area di rigore ma Piatek viene anticipato da Pezzella. 28′ Gol in fuorigioco di Castrovilli, per una partenza in fuorigioco di Chiesa che gli serve l’assist dalla destra. 26′ Badelj prova a verticalizzare per Chiesa in area di ...

Fiorentina - Castrovilli continua a ricevere consensi : l’investitura di Aquilani : “Gaetano Castrovilli è un giocatore molto forte e importante, sta facendo grandi cose, ma non so se può somigliarmi. Io ero un giocatore più palleggiatore mentre lui di gamba. Ha un grande futuro”. Lo ha detto il tecnico dell’Under 18 della Fiorentina ed ex centrocampista, Alberto Aquilani, ai microfoni di ‘Radio Bruno. “Pulgar forse mi somiglia di più, anche se non mi ci rivedo tanto – ha aggiunto ...

Fiorentina-Juve - Commisso entusiasta : “Ribery e Castrovilli fenomenali” : “Sono contentissimo, e’ stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore. Avete visto Ribery a 36 anni? Ha giocato meglio di Ronaldo. Avete visto i nostri due italiani? Fenomenali Chiesa e Castrovilli. Avevo detto che se avessimo perso non sarei tornato, mi hanno aiutato in questo (ride ndr.)”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario viola Rocco Commisso nel post gara di Fiorentina-Juventus dopo ...

Serie A - Fiorentina-Juventus 0-0 : Dalbert e Castrovilli spaventano i bianconeri : Si è chiuso sullo 0-0 Fiorentina-Juventus, il primo anticipo della terza giornata di Serie A. A primo impatto si può pensare a due punti persi per i bianconeri al Franchi, quando invece le più importanti occasioni della partita sono capitate ai padroni di casa, bravi a imporre il proprio gioco con ritmi alti. Primo punto in campionato per la Fiorentina, che però vale di più, considerati il calendario e l'avversario; la Juve, invece, ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - le pagelle : CR7 sotto le attese - rivelazione Castrovilli : Il primo anticipo della 3a giornata di Serie A si conclude sul risultato di 0-0 tra Fiorentina e Juventus al Franchi di Firenze. Un punto che permette ai viola di smuovere la classifica visto che erano a quota zero dopo le prime due giornate. I bianconeri, invece, salgono a quota 7 punti. La settimana prossima la Juve ospiterà all'Allianz Stadium il Verona, sabato alle ore 18. La Fiorentina, invece, sarà di scena a Bergamo, dove affronterà ...