Digital Tax | cos' è la tassa sui colossi web Lotta anti-evasori vs Google-Fb-Amazon

Web tax - dal primo gennaio entrerà in vigore in Italia l’imposta per i giganti Digitali : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato l'entrata in vigore della cosiddetta web tax dal prossimo 1 gennaio 2020. "Non vogliamo solo la Digital Tax Italiana, ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale", ha detto il ministro al termine dell'Ecofin in Lussemburgo. L'Ocse, nel frattempo, lancerà una proposta di tassa digitale globale al G20 di Washington previsto per la prossima ...