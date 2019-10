CorSport | il Napoli accorcia i tempi per il rinnovo di Milik e Maksimovic

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ilavrebbe dato una forte accelerata aldel contratto di. Entrambi hanno il contratto che scade nel 2021 e per entrambi il percorso delnon è stato finora agevole. I colloqui sono stati lunghi e ci sono state anche brusche frenate. Ora, però, sembra essere tutto risolto. Il quotidiano sportivo scrive che manca solo l’ufficialità. Stessa situazione per Zielinski e Luperto. Per il primo, è un anno che si discute di un, per il quale adesso si sarebbe alle battute finali. Anche per Luperto sembra cosa ormai fatta. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Il, scrive il quotidiano sportivo, sarebbe di un anno, fino al 2023. Non pervenuto, invece, Allan. Il suo manager ha incontrato ilalla vigilia della partita contro il Lecce ma non si è raggiunto un accordo e nemmeno è stata fissata ...

