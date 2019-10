“Come se fosse qui” Le Iene | ancora un ricordo emozionante di Nadia Toffa Ed ecco cosa

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Manca come non mai, che anche se non c’è più continua a essere un punto di riferimento per le. Questa sera Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma non sono riusciti a nascondere la loro commozione. In conduzione della puntata, i 3 si sono emozionati nel ricordare la loro collega morta lo scorso 13 agosto in seguito a una lunga malattia. “È passatotroppo poco tempo. L’atmosfera qui in studio è che non siacambiato nulla, come se lei ci”, dice Matteo Viviani. “Perché per noiera anche scherzare in camerino, mangiare un pezzo di pizza – aggiunge Giulio Golia – Noi questa emozione ce la porteremoper un bel po’ di tempo. Non abbiamo perso solo una grande professionista, ma una grande amica”. Infine è Filippo Roma a lasciare un messaggio: “Abbiamo avuto la fortuna di viverla. Ma labella è che il nostro dolore è il ...

AuditoriumPdM : Complimenti a #OlgaTokarczuk per il #PremioNobel per la Letteratura che le è appena stato assegnato dall'Accademia… - M5S_Baroni : #Calenda fa il bulletto di piazza Euclide come se non fosse stato parte dello sfascio di #Roma nel commissariamento… - NicolaPorro : Il #redditodicittadinanza fa acqua da tutte le parti. Già prima che fosse attuato avevo tentato di farlo presente a… -